Половина реготделений политических партий в Приангарье еще не отчиталась за финансы по первому кварталу года

Иркутская область, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Срок приема финансовых отчетов региональных отделений политических партий в Приангарье за первый квартал 2018 года истекает 30 апреля. По данным на 26 апреля отчитались за финансы 25 из 53 реготделений, сообщает пресс-служба облизбиркома.

Согласно требованиям законодательства, партии и их отделения обязаны ежеквартально представлять сведения о доходах и расходах в избирательную комиссию в течение 30 дней после отчетного периода. Партии, представившие неполные отчеты или с нарушением сроков, привлекаются к административной ответственности.

Отмечается, что несколько региональных отделений в Иркутской области по решению суда уже оштрафованы за нарушение финансовой дисциплины.