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17.09.2019

Помочь людям и не «обескровить» бюджет – на комитете в ЗС обсудили налоговые льготы для пострадавших от наводнения в Приангарье

Иркутская область, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Свою версию законов о налоговых льготах для жителей территорий, пострадавших от наводнения в Иркутской области, представило областное правительство на заседании комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Заксобрания Иркутской области. Оно состоялось 17 сентября накануне первой осенней сессии областного парламента.

В повестке заседания значилось два вопроса: внесение изменений в закон о налоге на имущество организаций и внесение изменений в закон о транспортном налоге.

Обе поправки, представленные членам комитета, – альтернатива тем законопроектам, которые еще в июле представила на рассмотрение группа депутатов. Однако тогда их сняли с рассмотрения по инициативе фракции КПРФ. Коммунисты аргументировали это тем, что документы требуют доработки, на которую еще есть время.

Теперь областное правительство предложило свою версию законопроектов.

Депутат от КПРФ Евгений Сарсенбаев еще до доклада замминистра экономического развития Марины Петровой заявил, что он будет голосовать за тот вариант, который ранее предложили депутаты, несмотря на то, что сам был в числе тех, кто снял его с рассмотрения.

- Возможно, моё мнение будет расходиться с руководителем фракции, но я считаю необходимым предупредить, что я буду голосовать против. Я буду поддерживать тех коллег, которые писали те законопроекты, которые мы снесли, я в том числе. Неправильно брать идею и вкладывать её в другие законопроекты. Более того, я подготовил поправки к тому законопроекту, которой коллеги вносили на предыдущей сессии. Важно соблюдать этические нормы, - заметил Евгений Сарсенбаев.

Затем доклад по первому вопросу повестки сделала Марина Петрова. Она отметила, что документ правительства практически дублирует суть летних законов, однако сужает круг получателей льгот. Так, например, от налога на имущество освободят только организации, включенные в реестр малого и среднего предпринимательства, чье имущество расположено на затопленных территориях.

- Мы пытались исключить крупные предприятия, которые могли бы воспользоваться налоговыми льготами. Иначе у нас будут очень серьёзные выпадающие доходы областного бюджета. Поэтому мы наш закон распространяем на субъекты малого и среднего предпринимательства. Основная экономика Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского района и Тулуна в основном представлена субъектами малого и среднего предпринимательства. И есть всего несколько предприятий, которые не попадают под требования этого законодательства по численности и объему дохода, - пояснила Марина Петрова.

Член комитета Александр Битаров попросил уточнить, о какой сумме выпадающих доходов идет речь, какие потери понесет областная казна, если крупные предприятии воспользуются налоговыми льготами. Замминистра отметила, что возможные потери составят 3 миллиарда рублей. Александр Битаров и председатель комитета Наталья Дикусарова усомнились в том, что в пострадавших районах есть такие крупные предприятия, однако Марина Петрова пояснила, что это действительно так.

- Это не ошибка и не дезинформация. Речь идет об имуществе Восточно-Сибирской железной дороги, у которой на этих территориях достаточно большие имущественные комплексы. В настоящее время «ВСЖД» приносит порядка 3 миллиардов рублей доходов. Если говорить только о льготах для малых и средних предприятий, мы оцениваем, что по нашему законопроекту потери составят порядка 4 миллионов рублей, - заявила Марина Петрова.

Наталья Дикусарова все равно поставила этот  аргумент под сомнение, приведя контраргумент о том, что если бы всё было действительно так, то не пришлось бы перераспределять налоги на имущество в те муниципалитеты, которые пострадали от наводнения.

Александр Битаров попросил представить точные цифры на сессию ЗС, которая состоится 18 сентября.

- Считаю, что закон надо выносить на сессию, но разъяснить депутатам реальные цифры. Либо я очень круто отстал за два года отсутствия в правительстве, либо что-то другое. Хотелось бы разобраться. Потому что если на самом деле речь идет о 3 миллиардах – это очень серьезно и нужно исключить эти предприятия. А если это ошибка или намеренное искажение фактов, нужно выносить на сессию и разобраться, - резюмировал депутат.

Он также особо подчеркнул, что важно не только проявить заботу о людях, но и не «обескровить» бюджет.

Еще один аргумент, приведенный Натальей Дикусаровой против законопроектов, предложенных правительством, заключался в том, что не все пострадавшие территории смогут воспользоваться льготами.

- Коллеги предлагают при определении пострадавших ссылаться на постановление правительства Иркутской области, а мы у себя в проекте закона предлагаем ссылаться на акты, изданные органами местного самоуправления. Объясню на конкретном примере – поселок Пионерский Чунского района. Он не меньше других пострадал от наводнения, но не включен в постановление правительства, которое определяет зону ЧС. В связи с этим в посёлке возникли проблемы с социальными выплатами, сегодня сложности с выплатами по потере урожая, - обратила внимание председатель комитета.

Также она добавила, что если законы о налоговых льготах будут ссылаться на постановление правительства, а не документы местных администраций, то Пионерский останется еще и без этой меры поддержки.

То же самое коснулось и второго вопроса повестки – отсрочки транспортного налога за 2018 и 2019 годы. Правительство предложило свою редакцию закона и она также исключает из числа претендентов крупные предприятия районов и ссылается на документы, о которых сказала Наталья Дикусарова. Между тем, в постановление правительства не включены территории, пострадавшие от второй волны паводка.

Однако по итогам заседания комитета оба законопроекта будут рассмотрены на первой осенней сессии Законодательного собрания Иркутской области.

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