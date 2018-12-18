Поправки в Стратегию развития Иркутской области рассмотрят в январе-феврале 2019 года

Иркутская область, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Поправки в проект закона «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года» будут рассмотрены депутатским корпусом в январе-феврале 2019 года. Об этом рассказал заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, сообщает пресс-служба регпарламента.

Он также отметил, что парламентарии намерены вынести обсуждение стратегии развития области на широкое публичное обсуждение.

– Стратегия социально-экономического развития – один из основополагающих документов, определяющих приоритетные направления развития нашего региона, – подчеркнул вице-спикер. – И сегодня крайне важно понимать, какими будут точки роста, как они будут вписаны в стратегию, чтобы учитывались и существующие областные программы, и реализация национальных проектов, запускаемых федеральным центром. Публичное обсуждение и серьезная проработка этого документа должны быть направлены на то, чтобы сделать Приангарье привлекательным для широкого круга инвесторов.

Напомним, проект закона «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года» был принят на сессии Законодательного собрания в первом чтении, сейчас работа над законопроектом продолжается. Так, губернатором области ко второму чтению внесены поправки, которыми предлагается существенно изменить текст проекта стратегии, в том числе в части формулирования тактических целей и задач социально-экономического развития Приангарья.

Для всесторонней оценки парламентариями проект поправок был направлен в общественные организации области, крупнейшие предприятия региона. В частности, предложения по формулированию стратегии области должны высказать уполномоченные по правам человека и правам ребенка, защите прав предпринимателей, представители Союза строителей Иркутской области, Контрольно-счетной палаты, Ассоциации муниципальных образований Приангарья – всего около 20 организаций.