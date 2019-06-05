Правительство Приангарья оспорит решение думы Иркутска по депутату Григорию Резникову

Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области намерено оспорить решение думы Иркутска о вынесении замечания в адрес депутата Григория Резникова, которого губернатор Сергей Левченко требовал отправить в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Серого дома.

Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора и правительства Иркутской области направит заявление в суд о признании незаконным решения думы Иркутска.

– Мы не считаем решение суда чьей-то победой или поражением. Будем обращаться в суд с иными требованиями именно в отношении нового решения городской думы о применении взыскания к депутату Григорию Резникову в виде замечания. Единственный вид ответственности, который наступает в этом случае по федеральному законодательству, – досрочное прекращение полномочий. Сейчас мы просто формируем практику, – подчеркнула начальник управления Светла Юзвак.

Напомним, что поводом для обращения главы региона в думу города явились установленные в ходе проверки факты предоставления депутатом неполных и недостоверных сведений о доходах. Указанные факты в силу закона являются безусловным основанием для принятия представительным органом решения о досрочном прекращении полномочий. Между тем, Кировский районный суд Иркутска 5 июня отказал в удовлетворении требований искового заявления губернатора Иркутской области Сергея Левченко о признании незаконными решений думы Иркутска о досрочном прекращении полномочий депутата по избирательному округу №6 Григория Резникова.