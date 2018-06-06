Председателем Избиркома Иркутской области стал Илья Дмитриев

Иркутская область, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Председателем нового состава избирательной комиссии Иркутской области избран Илья Дмитриев. В предыдущем составе облизбиркома он занимал пост зампреда.

Как сообщил на первом заседании нового состава облизбиркома 7 июня представитель ЦИК РФ Александр Кинёв, 6 июня Центризбирком специально собирался по этому вопросу и рекомендовал именно эту кандидатуру. В ходе тайного голосования остальные 13 членов облизбиркома единогласно поддержали кандидатуру Ильи Дмитриева.

Затем состоялись выборы заместителя председателя облизбиркома. На это место Илья Дмитриев предложил Татьяну Шеметову, отметив, что она обладает всеми необходимыми качествами для этого поста. В то же время собственную кандидатуру на место председателя выдвинул один из трех членов избиркома, перешедших в этот состав из старого, Антон Скабелкин.

В ходе тайного голосования Татьяну Шеметову поддержали 11-ю голосами, за ее конкурента двумя. Секретарем нового состава избиркома избрана Екатерина Прохорова.

Напомним, новый состав облизбиркома стал известен в начале этой недели. По семь кандидатов определили и губернатор Иркутской области, и Заксобрание. В итоге оказалось, что в новый состав не был предложен Эдуард Девицкий, возглавлявший избирательную комиссию региона с 2013 года. До этого времени он занимал пост заместителя председателя комиссии. По некоторым данным, у Эдуарда Девицкого с 2015 года тянулся конфликт с курирующим Сибирский федеральный округ членом ЦИКа Валерием Гальченко.

Не прошла в новый состав и много лет возглавлявшая облизбирком, а затем работавшая секретарём комиссии Людмила Шавенкова.