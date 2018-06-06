Председателя Избиркома Иркутской области определят 7 июня

Иркутская область, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Первое заседание нового состава избирательной комиссии Иркутской области поведут 7 июня.

На нем будут избраны председатель, заместитель председателя и секретарь облизбиркома, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, новый состав облизбиркома стал известен в начале этой недели. По семь кандидатов определили и губернатор Иркутской области, и Заксобрание. В итоге оказалось, что в новый состав не был предложен Эдуард Девицкий, возглавлявший избирательную комиссию региона с 2013 года. До этого времени он занимал пост заместителя председателя комиссии. По некоторым данным, у Эдуарда Девицкого с 2015 года тянулся конфлит с курирующим Сибирский федеральный округ членом ЦИКа Валерием Гальченко.

Не прошла в новый состав и много лет возглавлявшая облизбирком, а затем работавшая секретарём комиссии Людмила Шавенкова.