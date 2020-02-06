Премьер-министром ДНР стал экс-вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков

ДНР, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков.

Как сообщает Лента.ру , информация о том, что Пашков исполняет обязанности главы правительства, появилась на сайте главы ДНР Дениса Пушилина 5 февраля. Ранее этот пост занимал Александр Ананченко. Официальных заявлений о перестановках во власти в непризнанной республике не было. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное назначение Пашкова, сказал журналистам, что речь не идет об «официальном делегировании официального лица». Он подчеркнул, что Россия абсолютно не причастна к конфликту на юго-востоке Украины, передает ТАСС.

СПРАВКА:

Владимир Пашков с 1993 по 2002 работал в администрации города Братска в должностях: заместитель руководителя аппарата, заместитель главы администрации по экономике и финансам, заместитель мэра, председатель комитета по экономике и финансам.

Летом 2002 года назначен начальником департамента по развитию промышленного комплекса администрации Иркутской области.

С 2003 года – первый заместитель начальника Главного финансового управления Иркутской области. С 25 мая 2004 по 26 сентября 2005 – и.о. начальника главного финансового управления Иркутской области.

В 2005-2006 годах – вице-мэр Братска. С 2006 по 2008 годы – заместитель генерального директора по развитию компании ОАО ФСК «Новый город».

В мае 2008 года назначен заместителем губернатора Иркутской области. С октября 2008 года – министр экономического развития, труда, науки и высшей школы области.

С августа 2009 года, сохранив министерские обязанности, являлся заместителем председателя правительства Иркутской области. 23 июня 2010 года был утвержден в должности первого заместителя председателя правительства Иркутской области. В июне 2012 назначен заместителем губернатора Иркутской области.

5 февраля 2014 года с Владимира Пашкова, замещающего должность первого зампреда правительства Иркутской области, досрочно сняты полномочия на основании его личного заявления.

После ухода с госслужбы он основал ряд компаний и возглавил предприятие «Внешторгсервис» беглого украинского олигарха Сергея Курченко, сообщают СМИ. В марте 2017 года компания получила контроль над национализированными заводами в Донецкой и Луганской народных республиках.