Прием граждан по видеосвязи провели сотрудники общественной приемной для жителей Братска и Братского района

Братск, Братский район, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники региональной общественной приемной «Единой Россий» совместно с коллегами местных общественных приемных 19 августа провели прием жителей Братска и Братского района в формате видеосвязи.

Как отметили в пресс-службе «ЕР», в прошлом году такой опыт уже был отработан – на связь с общественной приемной вышли жители Усолья-Сибирского. Такой формат работы позволяет более оперативно решать вопросы.

Глава муниципального образования «Карахунское» озвучил ряд проблем, стоящих перед сельским поселением: необходим ремонт дороги на участке Карахун – Озёрный протяженностью около 100 километров, неустойчивая связь от единственного оператора мобильной сети, и, наконец, проблемы водного транспортного сообщения.

Кроме того, традиционно прозвучала проблема переселения людей из ветхого/аварийного жилья. Просьба о помощи поступила от жительницы Братского района, имеющей инвалидность. Сотрудниками общественной приемной будет проанализирована возможность получения заявительницей нового жилого помещения по одному из оснований, установленных нормами действующего законодательства РФ.

Многодетная мать из Шумилово рассказала о том, что в результате скачка напряжения на электросетях в начале месяца в поселке пострадало много бытовой техники. Местной администрации и энергетикам ещё предстоит большая работа по установлению причин резкого перепада электроэнергии, и, возможно возмещение убытков придется требовать в судебном порядке. На основании поступившего устного обращения, сотрудники общественной приемной оперативно оказали адресную материальную помощь заявительнице для ремонта самых необходимых электроприборов.

В Братской городской местной приемной пожилой мужчина пожаловался на расположение вблизи жилых многоквартирных домов учреждения для медицинского освидетельствования, куда круглосуточно привозят граждан для проверки на предмет употребления алкоголя или наркотических средств. Люди, которых привозят сотрудники полиции, ведут себя неадекватно. На неоднократные обращения о переносе учреждения реакции уполномоченных органов власти не последовало. Поэтому руководитель регионального исполкома партии Ольга Уватова, находившаяся в момент онлайн-приема в Братске, заявила, что в кратчайшие сроки будет направлен запрос в профильное министерство областного правительства для решения этой проблемы.

Молодой человек, имеющий группу инвалидности в связи с заболеванием, рассказал, что перестал получать рецепты на лекарственные препараты, а также сообщил, что получает маленькую пенсию и не имеет возможности трудоустройства. В процессе онлайн-приема сотрудница региональной общественной приемной связалась по телефону с главным Бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области. Оперативно был дан ответ, что для «усиления» группы инвалидности (переосвидетельствования), необходимо прийти на личный прием лечащего врача с целью отслеживания динамики ухудшения состояния здоровья. Составление же индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида носит заявительный характер, и соответственно, нужно обратиться в филиал ГБ МСЭ, находящийся в Братске.

Во время приема граждан братчане также обратились с вопросом очередности получения квартиры для детей-сирот. Заявительнице была дана полноценная юридическая консультация с разъяснением механизма реализации прав, а также предоставлена информация о возможных грядущих изменениях в областном законодательстве, регулирующим порядок и условия предоставления жилых помещений для данной категории граждан.

Все обратившиеся жители Братска и Братского района получили квалифицированную консультацию по интересующим их вопросам, некоторым из них сотрудники общественной приемной смогли оперативно помочь с решением их проблем. Новые формы работы в общении с гражданами, безусловно, будут применяться региональной общественной приемной в дальнейшем, поскольку такие мероприятия вызывают интерес у населения.