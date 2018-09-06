Прокуратура Иркутской области проверит обстоятельства медвежьей охоты Сергея Левченко

Иркутская область, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Иркутской области решила проверить обстоятельства охоты на медведя губернатора Приангарья Сергея Левченко на основании выложенного в сети ролика.

Напомним, видеоролик, на котором видно, как губернатор стреляет в медведя, появился в сети накануне выборов в Законодательное собрание Иркутской области. Как известно, Сергей Левченко возглавляет региональное отделение КПРФ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, «вынесено постановление о направлении материалов в СУ СКР по Иркутской области для решения вопроса об уголовном преследовании по размещенным в сети «Интернет» видеоматериалам охоты на медведя, с использованием огнестрельного оружия, группы лиц, среди которых находился губернатор Иркутской области Сергей Левченко». Дело могут возбудить по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ – незаконная охота группой лиц по предварительному сговору.