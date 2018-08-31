Прокуратура уличила Виктора Кондрашова в нарушении антикоррупционного законодательства

Иркутская область, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Иркутской области выявила, что заместитель председателя правительства региона Виктор Кондрашов представил недостоверные сведения о доходах. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Нарушение антикоррупционного законодательства предусматривает ответственность в виде увольнения в связи с утратой доверия.

Поверка прошла в связи с рассмотрением жалобы, а также информации, размещенной в интернете. По выявленным нарушениям закона в адрес губернатора Иркутской области внесено представление, сообщает пресс-служба облпрокуратуры . Более подробную информацию в ведомстве пообещали предоставить 3 сентября.

Напомним, в декларации о доходах Виктор Кондрашов указал, что заработал за 2017 год 3 млн 83 тысячи 33 рубля. В пользовании у него, его супруги и троих детей находится квартира и жилой дом площадью 56 и 858,2 кв метра соответственно. Вдобавок к этому жена Виктора Кондрашова распоряжается иномаркой, а ее заработок за год составил 1 млн 285 тысяч 563 рублей.

Между тем, буквально неделю назад прокуратура обнародовала данные о том, что 334 депутата местных дум тоже попались на нарушении антикоррупционного законодательства. Самым громким случаем в связи с этим стало лишение мандата депутата думы Иркутска Сергея Юдина.