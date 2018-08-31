ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Политика
31.08.2018

Прокуратура уличила Виктора Кондрашова в нарушении антикоррупционного законодательства

Иркутская область, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Иркутской области выявила, что заместитель председателя правительства региона Виктор Кондрашов представил недостоверные сведения о доходах. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Нарушение антикоррупционного законодательства предусматривает ответственность в виде увольнения в связи с утратой доверия.

Поверка прошла в связи с рассмотрением жалобы, а также информации, размещенной в интернете. По выявленным нарушениям закона в адрес губернатора Иркутской области внесено представление, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Более подробную информацию в ведомстве пообещали предоставить 3 сентября.

Напомним, в декларации о доходах Виктор Кондрашов указал, что заработал за 2017 год 3 млн 83 тысячи 33 рубля. В пользовании у него, его супруги и троих детей находится квартира и жилой дом площадью 56 и 858,2 кв метра соответственно. Вдобавок к этому жена Виктора Кондрашова распоряжается иномаркой, а ее заработок за год составил 1 млн 285 тысяч 563 рублей.

Между тем, буквально неделю назад прокуратура обнародовала данные о том, что 334 депутата местных дум тоже попались на нарушении антикоррупционного законодательства. Самым громким случаем в связи с этим стало лишение мандата депутата думы Иркутска Сергея Юдина.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске