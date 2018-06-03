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Политика
04.06.2018

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 7 июня

Москва, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Традиционную прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году запланировали провести 7  июня. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Мероприятие стартует в 17.00 по иркутскому времени  в эфире в прямом эфире «Первого канала», телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и ОТР. Пользователям ВКонтакте трансляция будет доступна в официальном сообществе прямой линии: vk.com/moskvaputinu.

Владимир Путин в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Задать свой вопрос можно позвонив по телефону, отправив SMS или MMS-сообщение, а также через сайт либо специальное мобильное приложение. Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: «ВКонтакте» и «Одноклассники». В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик.

Кроме того, непосредственно во время эфира организовать свой видеоканал со студией «Прямой линии» смогут как обладатели приложения «Москва-Путину», так и те, у кого на мобильных устройствах установлен «OK Live» – первое российское приложение для онлайн-трансляций, распространяемое бесплатно в магазинах AppStore и GooglePlay.

Вопросы принимаются с 4 июня вплоть до окончания программы. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.  На сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.

Напомним, в 2017 году на прямую линию Владимира Путина поступило несколько обращений из Иркутской области. Тогда учительница из Шелехова пожаловалась на низкий уровень зарплат молодых педагогов, а жители Ольхона попросили помочь решить ряд проблем, с которыми они сталкиваются в связи с тем, что остров является частью заповедной территории.

КОНТАКТЫ:

  • Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.
  • Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.
  • Отправить свой вопрос можно также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей «Прямой линии», способах связи с Единым центром обработки сообщений, а также эфирах предыдущих программ.
  • Официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

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