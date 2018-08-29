Расселение ветхого жилья в Братске: город и область снова обменялись колкостями

Братск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске до сих пор продолжается строительство домов под расселение ветхого и аварийного жилья. Новых квартир ждут около тысячи человек, но власти города и области вместо консолидации усилий по завершению строительства и предоставления рядовым братчанам комфортного жилья продолжают обмениваться претензиями друг к другу. Так, 29 августа и пресс-служба правительства Иркутской области, и пресс-служба администрации Братска распространили пресс-релизы, касающиеся темы завершения программы расселения ветхого фонда в северном городе. В Сером доме руководству Братска поставили на вид, что власти города не взыскивали пени и штрафы с застройщиков, сорвавших сроки муниципальных контрактов. В администрации Братска, в свою очередь, в очередной раз заявили, что без финансовых вливаний со стороны области город с программой не справится. При этом каждая из сторон подкрепляет свою позицию ссылками на представителей федеральных кругов. В правительстве Иркутской области напоминают, что представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло в начале лета сказал, что в Братске должно быть проверено расходование каждой копейки средств, выделенных на расселение аварийного жилья. В администрации Братска, в свою очередь, на свою «защиту» ставят председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации, члена наблюдательного совета «Фонда содействия реформированию ЖКХ» Игоря Шпектора. Он подписал письмо в адрес губернатора Иркутской области Сергея Левченко о поддержке выполнения Братском программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В правительстве Иркутской области отмечают, что регион в 2017 году предоставил Братске 158,6 млн рублей средств областного бюджета для софинансирования программы. Муниципалитет должен был истребовать с застройщиков, которые не выполняли условия контракта, штрафы и пени, но, как установила служба государственного финконтроля, этого сделано не было. Сумма, которую мог получить город свой бюджет от проштрафившихся компаний, составляет 70 млн рублей, отмечается в пресс-релизе Серого дома. Служба государственного финансового контроля рекомендовала муниципалитету взыскать штрафы, если этого сделано не будет, то областные власти применят меры по возвращению в областной бюджет выделенной субсидии. В администрации муниципалитета, в свою очередь, со ссылкой на Игоря Шпектора сообщают, что ни один из мэров 20 северных городов России не может сравнить работы на своих территориях с тем, чего достиг Братск. За 2017 год здесь было введено в эксплуатацию 33 многоквартирных дома из 42 предусмотренных программой. Поскольку один из подрядчиков так и не построил девять домов, город не смог завершить программу. Сейчас муниципалитет достраивает два дома за свой счет, но выполнить всю программу без помощи правительства Иркутской области не представляется возможным. – Я внимательно рассмотрел данный вопрос и понимаю, что, действительно, бюджет города Братска не позволяет найти средства на достройку домов. Поэтому вызывает крайнее удивление, что министерство строительства Иркутской области предлагает достроить дома, и только после этого правительство окажет финансовую помощь, – цитирует пресс-служба мэрии представителя Общественной палаты РФ. Также Игорь Шпектор заявил, что обвинения в адрес мэра Братска Сергея Серебренникова об авансировании досрочной закупки строительных материалов и оборудования, несостоятельны, так как администрация выполнила все необходимые условия для закупки соответствующего оборудования, которое постоянно дорожает, передаёт пресс-служба администрации города. – С моей точки зрения, подобная постановка вопроса со стороны Министра строительства приведет к срыву ввода домов, в то время как администрация Братска при решении финансового вопроса выполнит работы по вводу домов до конца года, – сказал он. В Братске остаются не расселёнными почти 16 тысяч кв м жилья. В правительстве Иркутской области отмечают, что с самого начала выполнения программы расселения Братск был полностью обеспечен финансированием. Муниципалитету была уменьшена доля финансирования из местного бюджета для участия в программе с 30 до 1,8 процента. На эти цели город получил дополнительно 160 млн рублей. Оставшиеся недостроенными дома – это объекты компании «Стройспецгрупп», которая в 2017 году не ввела ни одно здание, при этом 580 млн рублей застройщику уже выплачено. Теперь муниципалитет объявил, что на достройку зданий ему требуется еще 460 млн рублей. По подсчётам регионального Минстроя, стоимость квадратного метра жилья в этих новостройках превысит 62 тысяч рублей, что сопоставимо с новостройками улучшенного качества в центре Иркутска. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... братск

правительство иркутской области

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