«России нужен новый общественный договор»: шеф-редактор медиа-группы «БайкалТелеинформ» Михаил Дронов – об изменении Конституции РФ

Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать мнения региональных экспертов об изменении Конституции России, которое в своём послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Свою точку зрения высказал шеф-редактор медиа-группы «БайкалТелеинформ» Михаил Дронов.

– Для краткости просто сошлюсь на публикацию иркутского политолога Сергея Шмидта , с которой я согласен, в общих оценках целей Кремля: Владимир Владимирович Путин расширяет инструментарий своих правовых возможностей на 2024 год и далее. Как этот инструментарий будет применен конкретно – не знает никто, включая самого лидера страны. Это просто козырные карты, которые можно будет применить так или сяк.

Практически же, для всех мыслящих людей (независимо от политической ориентации – от ярых либералов до ультралевых) главным на сегодня является вопрос: насколько безропотно проголосует страна за весь «комплект поправок оптом»? Потому что невозможно логически объяснить никому, кроме совсем недалеких людей, как взаимосвязаны гарантированная индексация пенсий или МРОТ и повышение статуса Госсовета, чьи полномочия еще только предстоит прописать – и почему их надо одобрять в составе «комплексного обеда»? Да, полагаю, что страна проголосует за это все-таки – но не абсолютным, а чисто арифметическим большинством. И это будет символом терпеливой лояльности, всего лишь, а вовсе не идейной солидарности с властью. Кстати, насчет безропотности: мониторя федеральный информпоток, я вижу голоса вполне спокойных и не склонных к фронде политиков и общественных деятелей, которые не торопятся взять под козырек. Так вот, сейчас будет очень интересен состав этого спокойно возражающего меньшинства. Именно им не будет стыдно перед собственными детьми и внуками, когда придется объяснять – за что ж они голосовали такое в 2020-м? А дети и внуки будут и посмеиваться, и сожалеть (как мы сегодня – читая стенограммы митингов 1930-х годов).

А еще – федеральная власть, сама того не желая, запустила невиданный социальный флешмоб, дав старт выдвижению самых разнообразных «поправок в Конституцию» (вплоть до Православия как госрелигии). Тут интересен диапазон предложений (а они будут только нарастать!) – он показывает всю широту идейных и моральных ценностей в современном обществе и их, зачастую, принципиальную непримиримость. И вот за эту возможность увидеть весь спектр – власти можно, пожалуй, и сказать спасибо, но только за это. По-хорошему, это говорит только об одном: России действительно нужна бы новая Конституция, а точнее – новый общественный договор! Такие вещи как цели страны и народа в 21 веке, соотношение прав человека и государства, ответственность властей – очень бы не помешало обсудить и подписать заново. Только делается это, конечно, не за месяц-полтора. И даже не за полтора года. Полагаю, что никто в мире не осудил бы Россию за то, что власти и народ взяли бы тайм-аут на десять-пятнадцать лет, чтобы хорошенько подумать: как дальше жить будем? Ну а то, что будет нынче проголосовано и принято – это ведь просто заведомо очередной тактический документ, с диапазоном действия как раз лет на 10 максимум. Так к этому и надо относиться – вот только называя вещи своими именами. А то перед подрастающими поколениями стыдно будет.

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