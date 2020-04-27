Руслан Болотов, Антон Логашов и Вячеслав Григорьев лидируют среди кандидатов в мэры Иркутска

Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, временно неработающий экс-председатель правительства региона Антон Логашов и генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности» Вячеслав Григорьев лидируют среди кандидатов в мэры Иркутска. Рейтинг составлен конкурсной комиссией по выборам градоначальника по результатам собеседований, прошедших с претендентами на прошлой неделе.

Как пояснили Телеинформу, рейтинг каждого кандидата формировался по шести позициям и оценивался в ноль, три или пять баллов по каждому пункту. Конкурсная комиссия смотрела на соответствие пакета документов утвержденному перечню, наличие или отсутствие высшего образования, наличие не менее чем пятилетнего стажа на государственной или муниципальной службе или руководящих должностях, а также оценивала программу кандидатов, наличие наград разных уровней и ответы на вопросы каждого из членов комиссии.

Примечательно, что Руслан Болотов набрал максимально возможное количество баллов – 180. Ему чуть уступил Антон Логашов, набрав 172 балла. Он уступил вице-мэру Иркутска только из-за того, что не уложился в отведенные регламентом 10 минут на выступление по кандидатской программе. Если бы Антон Логашов не затянул выступление почти на две лишних минуты, он также набрал бы максимальное количество баллов. У Вячеслава Григорьева по итогам собеседования набрано 170 баллов.

Известно, что настоящим открытием для конкурсной комиссии стала главный бухгалтер ООО «Мидасстрой» Анна Кондрашова. По результатам собеседования она набрала 146 очков, однако при наличии наград могла бы легко оказаться в тройке лидеров. Не исключено, что в будущем она сможет стать частью экономического блока администрации города.

Остальные кандидаты получили следующие баллы:

пенсионер Владимир Степанов – 162;

сотрудник Восточно-Сибирского филиала ФГУП «ВНИИФТРИ» Иван Лазовик – 157;

главный бухгалтер ООО «Мидасстрой» Анна Кондрашова – 146;

заместитель председателя Думы Иркутска Виталий Матвийчук – 144;

генеральный директор ООО «РИП», бывший вице-мэр Иркутска Дмитрий Разумов – 144;

финансовый директор ООО «Стаф» Константин Азеев – 140;

генеральный директор ООО «Иркутский завод котельного оборудования» Владимир Друзь – 133;

психолог «Комплексного центра социального обслуживания населения» Наталья Костенко – 133;

сотрудник ОО Иркутский региональный центр противодействия коррупции» Вячеслав Фролов – 127;

пенсионер Евгений Филатов – 127;

сотрудник охраны ООО «Иркутскэнерго» Сергей Похабов – 125;

генеральный директор ООО «АО Наследие», атаман РСКО «Сокол» Станислав Галашин – 123;

директор ООО «Иркутский инсайдер» Сергей Беспалов – 114;

начальник юридического отдела ИП Ештокин Надежда Наджафова – 106;

генеральный директор ООО «Регион», член Общественной палаты Иркутской области Антон Егерев – 102;

ведущий инженер филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» Андрей Леонов – 99;

временно неработающая Анна Романова – 96;

учредитель группы компаний по производству высокотехнологичного оборудования Александр Гудков – 89;

домохозяин Сергей Сокол – 89;

бухгалтер ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №17» Андрей Арженевский – 88;

ведущий инженер ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России Денис Карих – 85;

главный инженер вагонного депо станции Иркутск-сортировочный Иван Лебедев – 75;

гражданин Российской Федерации Сергей Гагаркин – 75;

заместитель главы администрации Ушаковского муниципального образования Алексей Сучков – 71;

индивидуальный предприниматель Александр Ладога – 71;

индивидуальный предприниматель, фермер Андрей Бесменов – 56.

Список баллов каждого кандидата будет передан депутатам думы Иркутска для ознакомления.

Очередное заседание Думы, на котором планируется избрать мэра города, состоится 30 апреля 2020 года. Кандидату для избрания градоначальником нужно набрать две трети голосов депутатов (24 человека).