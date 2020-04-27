ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Сегодня
Политика
27.04.2020

Руслан Болотов, Антон Логашов и Вячеслав Григорьев лидируют среди кандидатов в мэры Иркутска

Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, временно неработающий экс-председатель правительства региона Антон Логашов и генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности» Вячеслав Григорьев лидируют среди кандидатов в мэры Иркутска. Рейтинг составлен конкурсной комиссией по выборам градоначальника по результатам собеседований, прошедших с претендентами на прошлой неделе.

Как пояснили Телеинформу, рейтинг каждого кандидата формировался по шести позициям и оценивался в ноль, три или пять баллов по каждому пункту. Конкурсная комиссия смотрела на соответствие пакета документов утвержденному перечню, наличие или отсутствие высшего образования, наличие не менее чем пятилетнего стажа на государственной или муниципальной службе или руководящих должностях, а также оценивала программу кандидатов, наличие наград разных уровней и ответы на вопросы каждого из членов комиссии.

Примечательно, что Руслан Болотов набрал максимально возможное количество баллов – 180. Ему чуть уступил Антон Логашов, набрав 172 балла. Он уступил вице-мэру Иркутска только из-за того, что не уложился в отведенные регламентом 10 минут на выступление по кандидатской программе. Если бы Антон Логашов не затянул выступление почти на две лишних минуты, он также набрал бы максимальное количество баллов. У Вячеслава Григорьева по итогам собеседования набрано 170 баллов.

Известно, что настоящим открытием для конкурсной комиссии стала главный бухгалтер ООО «Мидасстрой» Анна Кондрашова. По результатам собеседования она набрала 146 очков, однако при наличии наград могла бы легко оказаться в тройке лидеров. Не исключено, что в будущем она сможет стать частью экономического блока администрации города.

Остальные кандидаты получили следующие баллы:

  • пенсионер Владимир Степанов – 162;
  • сотрудник Восточно-Сибирского филиала ФГУП «ВНИИФТРИ» Иван Лазовик – 157;
  • главный бухгалтер ООО «Мидасстрой» Анна Кондрашова – 146;
  • заместитель председателя Думы Иркутска Виталий Матвийчук – 144;
  • генеральный директор ООО «РИП», бывший вице-мэр Иркутска Дмитрий Разумов – 144;
  • финансовый директор ООО «Стаф» Константин Азеев – 140;
  • генеральный директор ООО «Иркутский завод котельного оборудования» Владимир Друзь – 133;
  • психолог «Комплексного центра социального обслуживания населения» Наталья Костенко – 133;
  • сотрудник ОО Иркутский региональный центр противодействия коррупции» Вячеслав Фролов – 127;
  • пенсионер Евгений Филатов – 127;
  • сотрудник охраны ООО «Иркутскэнерго» Сергей Похабов – 125;
  • генеральный директор ООО «АО Наследие», атаман РСКО «Сокол» Станислав Галашин – 123;
  • директор ООО «Иркутский инсайдер» Сергей Беспалов – 114;
  • начальник юридического отдела ИП Ештокин Надежда Наджафова – 106;
  • генеральный директор ООО «Регион», член Общественной палаты Иркутской области Антон Егерев – 102;
  • ведущий инженер филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» Андрей Леонов – 99;
  • временно неработающая Анна Романова – 96;
  • учредитель группы компаний по производству высокотехнологичного оборудования Александр Гудков – 89;
  • домохозяин Сергей Сокол – 89;
  • бухгалтер ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №17» Андрей Арженевский – 88;
  • ведущий инженер ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России Денис Карих – 85;
  • главный инженер вагонного депо станции Иркутск-сортировочный Иван Лебедев – 75;
  • гражданин Российской Федерации Сергей Гагаркин – 75;
  • заместитель главы администрации Ушаковского муниципального образования Алексей Сучков – 71;
  • индивидуальный предприниматель Александр Ладога – 71;
  • индивидуальный предприниматель, фермер Андрей Бесменов – 56.

Список баллов каждого кандидата будет передан депутатам думы Иркутска для ознакомления.

Очередное заседание Думы, на котором планируется избрать мэра города, состоится 30 апреля 2020 года. Кандидату для избрания градоначальником нужно набрать две трети голосов депутатов (24 человека).

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Политика»:
Руслан Болотов, Антон Логашов и Вячеслав Григорьев лидируют среди кандидатов в мэры Иркутска27.04.2020
2020-04-27-05-53-44
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, временно неработающий экс-председатель правительства региона Антон Логашов и генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности» Вячеслав Григорьев лидируют среди кандидатов в мэры Иркутска. Рейтинг составлен конкурсной комиссией по выборам градоначальника по результатам собеседований, прошедших с претендентами на прошлой неделе.
Реготделениям политических партий в Приангарье продлили сроки представления финотчетов за первый квартал 2020 года27.04.2020
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Срок представления финансовых отчетов за первый квартал 2020 года для региональных отделений политических партий в Иркутской области продлен до 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Соцсети: Дмитрий Ружников подал в отставку с поста спикера думы Иркутска24.04.2020
Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутских соцсетях появилась информация о том, что председатель думы города Дмитрий Ружников принял решение покинуть пост спикера.
В Иркутске начался конкурсный отбор кандидатур на замещение должности мэра города24.04.2020
2020-04-24-03-57-23
Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Конкурс по отбору кандидатур на замещение должности мэра Иркутска начала специальная комиссия 24 апреля в 9.00.
Мэры трёх муниципалитетов Иркутской области поучаствуют в праймериз «Единой России»23.04.2020
2020-04-23-05-22-37
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия» 23 апреля зарегистрировал очередных участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на муниципальные выборы. Среди зарегистрировавшихся – мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, мэр Заларинского района Владимир Самойлович и мэр Зиминского района Наталья Никитина, сообщает пресс-служба реготделения.
Программы кандидатов на пост мэра Иркутска выложили в широкий доступ22.04.2020
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Все кандидаты на должность мэра Иркутска представили свои программы. Документы опубликованы на официальном портале администрации города в разделе «Городская власть/Выборы мэра». Об этом сообщает пресс-служба думы.
Все 29 претендентов на кресло мэра Иркутска официально зарегистрированы22.04.2020
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Все 29 претендентов на кресло мэра Иркутска официально зарегистрированы. Об этом сообщает пресс-служба думы города.
Сергей Сокол: помощь должна дойти до людей, это принципиально22.04.2020
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – «Единая Россия» подготовит новый комплекс мер по дополнительной поддержке некоммерческого сектора, который активно участвуют в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев в марте 2020 года стал новичком медиарейтинга членов СовФеда22.04.2020
-2020-
Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев в марте 2020 года вошел в ТОП-20 медиарейтинга членов Совета Федерации по версии Медиалогии.
Заксобрание Иркутской области наградило лучшие муниципальные думы21.04.2020
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования Приангарья в 2019 году состоялась в Законодательном собрании Иркутской области.
На пост мэра Иркутска претендуют 29 человек21.04.2020
-29-
Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска 20 апреля в 18:00 завершила прием документов. В последний день заявления принесли семь претендентов на пост градоначальника. В общей сложности документы подали 29 человек.
В ЗС Приангарья внесен законопроект, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах21.04.2020
2020-04-20-23-35-59
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательное собрание Иркутской области внесен законопроект, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах.
Еще пять кандидатов на должность мэра Иркутска подали документы 18 и 19 апреля20.04.2020
-18-19-
Иркутск, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Еще пять кандидатов на должность мэра Иркутска подали документы в конкурсную комиссию 18 и 19 апреля. В результате на пост градоначальника претендуют уже 22 человека, сообщает пресс-служба городской думы.
Еще несколько человек намерены бороться за кресло мэра Иркутска18.04.2020
Иркутск, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В комиссию по выборам мэра Иркутска 17-18 апреля подали документы координатор штаба Навального в городе Сергей Беспалов, домохозяин Сергей Сокол, замглавы администрации Ушаковского МО Алексей Сучков, финдиректор ООО Стаф Константин Азеев и предприниматель Александр Гудков, сообщил Телеинформу источник в думе города.
Руслан Болотов сдал документы в комиссию по выборам мэра Иркутска 17.04.2020
2020-04-17-09-00-45
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Руслан Болотов сдал документы в комиссию по выборам мэра Иркутска. Он стал пятнадцатым претендентом на пост градоначальника. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе города.
В Заксобрании Приангарья наметился альянс «Единой России» и малых фракций17.04.2020
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области продолжается консолидация деятельности различных политических фракций. Единственная партия, которая выбивается из этого процесса – КПРФ.
В Иркутске зарегистрировали девять кандидатов на пост мэра17.04.2020
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска официально зарегистрировала нескольких претендентов на кресло градоначальника. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.
Антон Логашов претендует на пост мэра Иркутска17.04.2020
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Антон Логашов претендует на пост мэра Иркутска. Он сдал документы в конкурсную комиссию утром 17 апреля и стал двенадцатым претендентом на эту должность. Об этом Телеинформу рассказал источник в думе.
Мандат депутата ЗС Иркутской области Дмитрия Бритока перейдёт чиновнику из Усть-Кута17.04.2020
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Мандат депутата ЗС Иркутской области Дмитрия Бритока, который сложил полномочия на сессии 15 апреля, передадут начальнику административно-хозяйственного отдела администрации Усть-Кута Денису Некипелову. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
На пост мэра Иркутска претендуют уже девять кандидатов17.04.2020
2020-04-16-11-01-15
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На пост мэра Иркутска претендуют уже девять кандидатов. Еще два заявления к имеющимся шести поданы в комиссию вечером 16 апреля. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе города.
На пост мэра города Иркутска появился седьмой кандидат16.04.2020
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра города Иркутска приняла сегодня документы у седьмого претендента. Им стал 42-летний генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности», кандидат технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии Вячеслав Григорьев.
Сергей Сокол: мнение предпринимателей Приангарья должно быть учтено в подготовке мер поддержки бизнеса16.04.2020
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Отсрочка уплаты налогов, защита доходов работников, снижение регуляторных нагрузок – эти и другие меры поддержки бизнеса в условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, обсуждались в ходе онлайн-совещания, которое на базе ситуационного центра «Единой России» с представителями предпринимательского сообщества провел председатель партии Дмитрий Медведев. Во встрече также приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров и министр экономического развития Максим Решетников.
Шестым кандидатом в мэры Иркутска стал бухгалтер городской поликлиники № 1716.04.2020
-17
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Шестым кандидатом в мэры Иркутска стал бухгалтер городской поликлиники № 17 Андрей Арженевский. Он подал документы в комиссию утром 16 апреля, сообщил Телеинформу источник в думе города.
Вице-спикером ЗС Приангарья стала Лариса Егорова15.04.2020
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Третьим вице-спикером Законодательного собрания Иркутской области стала Лариса Егорова.
Сергей Сокол настаивает на принятии срочных мер поддержки малого и среднего бизнеса15.04.2020
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В связи с нестабильной экономической ситуацией и с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол направил председателю межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса Дмитрию Сазонову обращение о необходимости принятия срочных мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса для рассмотрения и принятия на федеральном уровне.
Кандидатура Константина Зайцева согласована на пост председателя правительства Иркутской области15.04.2020
2020-04-15-08-18-01
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев представил на рассмотрение Законодательного собрания кандидатуру Константина Зайцева на пост председателя правительства региона.
Пятый кандидат в мэры Иркутска Сергей Похабов подал документы в конкурсную комиссию15.04.2020
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Пятый кандидат в мэры Иркутска подал документы в конкурсную комиссию. Им стал Сергей Евгеньевич Похабов, сообщает Телеинформу источник в думе города.
Госдума приняла ряд законопроектов по поддержке населения и бизнеса15.04.2020
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Государственная дума продолжает работу над законопроектами, которые направлены на противодействие эпидемии коронавируса, поддержку граждан и экономики страны. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Дмитрий Разумов подал документы в конкурсную комиссию по выборам мэра Иркутска15.04.2020
2020-04-15-03-19-31
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дмитрий Разумов подал документы в конкурсную комиссию по выборам мэра Иркутска. Заявление он подал 15 апреля. Таким образом, он стал четвертым претендентом на пост главы города.
Александр Якубовский вошел в состав межфракционной комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса15.04.2020
Москва, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На пленарном заседании Государственной думы 14 апреля принято постановление о создании межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Утверждена повестка 29-й сессии Законодательного собрания Приангарья14.04.2020
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На 29-й сессии Законодательного собрания Иркутской области, которая состоится 15 апреля, рассмотрят 38 вопросов.
Сергею Шеверде предъявлено обвинение по делу о Туколони14.04.2020
2020-04-14-01-59-38
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственными органами СКР завершено расследование уголовного дела в отношении экс-министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, его бывшего заместителя и еще двух фигурантов уголовного дела о масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике «Туколонь».
Кандидатуру Константина Зайцева на пост главы правительства Иркутской области представят депутатам 15 апреля13.04.2020
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы предстоящей 29 сессии Законодательного собрания Иркутской области глава областного парламента Александр Ведерников обсудил с председателями и заместителями председателей комитетов и комиссий ЗС. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.
В Иркутске зарегистрированы два кандидата в мэры города13.04.2020
Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По данным на понедельник, 13 апреля, официально зарегистрированы конкурсной комиссией два кандидата на должность мэра Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба думы.
Александр Якубовский организовал «скорую правовую помощь» для получения «кредитных каникул»13.04.2020
Москва, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального порога ипотечного кредита, при котором заемщик вправе оформить «кредитные каникулы». Ранее с такой инициативой выступила «Единая Россия». А депутат Госдумы Александр Якубовский организовал «скорую правовую помощь» для всех, кто столкнулся с непониманием со стороны банков, сообщает пресс-служба партию.
Читать все новости раздела «Политика»
Современный Китай: мифы и реальность
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске