|Политика
|27.04.2020
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Руслан Болотов, Антон Логашов и Вячеслав Григорьев лидируют среди кандидатов в мэры Иркутска
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Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, временно неработающий экс-председатель правительства региона Антон Логашов и генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности» Вячеслав Григорьев лидируют среди кандидатов в мэры Иркутска. Рейтинг составлен конкурсной комиссией по выборам градоначальника по результатам собеседований, прошедших с претендентами на прошлой неделе.
Как пояснили Телеинформу, рейтинг каждого кандидата формировался по шести позициям и оценивался в ноль, три или пять баллов по каждому пункту. Конкурсная комиссия смотрела на соответствие пакета документов утвержденному перечню, наличие или отсутствие высшего образования, наличие не менее чем пятилетнего стажа на государственной или муниципальной службе или руководящих должностях, а также оценивала программу кандидатов, наличие наград разных уровней и ответы на вопросы каждого из членов комиссии.
Примечательно, что Руслан Болотов набрал максимально возможное количество баллов – 180. Ему чуть уступил Антон Логашов, набрав 172 балла. Он уступил вице-мэру Иркутска только из-за того, что не уложился в отведенные регламентом 10 минут на выступление по кандидатской программе. Если бы Антон Логашов не затянул выступление почти на две лишних минуты, он также набрал бы максимальное количество баллов. У Вячеслава Григорьева по итогам собеседования набрано 170 баллов.
Известно, что настоящим открытием для конкурсной комиссии стала главный бухгалтер ООО «Мидасстрой» Анна Кондрашова. По результатам собеседования она набрала 146 очков, однако при наличии наград могла бы легко оказаться в тройке лидеров. Не исключено, что в будущем она сможет стать частью экономического блока администрации города.
Остальные кандидаты получили следующие баллы:
Список баллов каждого кандидата будет передан депутатам думы Иркутска для ознакомления.
Очередное заседание Думы, на котором планируется избрать мэра города, состоится 30 апреля 2020 года. Кандидату для избрания градоначальником нужно набрать две трети голосов депутатов (24 человека).
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