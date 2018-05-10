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11.05.2018

С экс-кандидата в главы посёлка в Киренском районе суд взыскал деньги за несостоявшиеся выборы

Киренский район, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Киренском районе суд взыскал 225 тысяч рублей с мужчины, баллотировавшегося в главы Криволукского муниципального образования. Свою кандидатуру он снял, и выборы не состоялись, однако, за подготовку к ним мужчину обязали заплатить, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установили инспекторы, мужчина был единственным кандидатом на пост, но он подал заявление о снятии с выборов без вынуждающих на то обстоятельств. Из-за этого потребовалось назначить новую дату голосования.

– В соответствии с законодательством о выборах, в случае необходимости дополнительного выдвижения кандидатов, списка кандидатов в связи с тем, что зарегистрированный кандидат без вынуждающих к тому обстоятельств снял свою кандидатуру, все расходы, понесенные избирательной комиссией, организующей выборы, при подготовке и проведении выборов, возмещаются за счет такого кандидата, избирательного объединения, – пояснили в прокуратуре Иркутской области.

Решением Киренского районного суда заявленные прокуратурой района требования о расходов удовлетворены в полном объёме.

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