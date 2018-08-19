С вещами на выход: кому и по каким причинам отказали в регистрации на выборах Заксобрания?

Иркутская область, 20.08.18 (ИА "Телеинформ"), - Выборы нового созыва Законодательного собрания Иркутской области в самом разгаре. Кандидаты активно ведут агитационную кампанию, встречаются с избирателями. Одним словом, полностью погружены в процесс. Однако не всем желающим удастся «добежать» до финишной прямой: некоторым кандидатам в регистрации отказали по тем или иным причинам. Так, одномандатный избирательный округ № 15 может потерять одного из ведущих «игроков» – выдвиженца КПРФ Ивана Щадова. Правда, его регистрация в качестве кандидата в депутатское кресло пока не отменена, но это, судя по всему, вопрос времени: решение суда пока не вступило в силу. Юрист регионального отделения КПРФ Андрей Ядрышников в беседе с корреспондентом Телеинформа заявил, что комментировать это в областном бюро пока не готовы. Тем не менее, все же поделился: Иркутский областной суд признал законным решение избирательной комиссии, которая отказала в регистрации. Причина – неточность в предоставлении информации о кандидате. – Решение суда не вступило в законную силу, и мы намерены подать апелляционную жалобу в Верховный суд, – сообщил юрист. В пресс-службе Избирательной комиссии Иркутской области пояснили, что скрывается за пространной формулировкой «неточность в предоставлении информации о кандидате». – Ивана Щадова сняли в связи с сокрытием информации о судимости, – сообщил собеседник агентства. Сейчас ставленник КПРФ заведует кафедрой управления промышленными предприятиями института экономики, управления и права ИРНИТУ и, видимо, о своем «темном» прошлом старается не вспоминать. К слову, среди кандидатов этой избирательной кампании есть один человек с аналогичным прошлым. Например, по одномандатному избирательному округу № 11 зарегистрирован представитель «Гражданской Платформы» Евгений Бакуров. В далеком 1998 году он предстал перед Свердловским районным судом Иркутска по делу о самоуправстве. Судимость снята в том же году. Проблемы с законом были и у выбывшего кандидата по округу № 4 – индивидуального предпринимателя Владимира Киселева. Разбирательство шло по части 3 статьи 160УК РФ – присвоение или растрата. При этом преступление было совершено с использованием служебного положения, а равно в крупном размере. Самовыдвиженец выбыл из списка в связи с тем, что ему не удалось собрать необходимого количества подписей избирателей. – Если в регистрации отказали, и это был самовыдвиженец или кандидат от партии, собиравший подписи, то это сделали по причине недостаточного числа достоверных или действительных подписей, – пояснили в пресс-службе облизбиркома. Аналогичная «участь» постигла и двух других кандидатов по этому округу – учителя Алексея Пежемского и 26-летнего пенсионера по инвалидности Валерия Тетерина. Оба решили идти на выборы без поддержки партий. Стоит отметить, что послужной список последнего по участию в выборных кампаниях достаточно богат. В 2015 году, выступая от «Российского общенародного союза», Валерий Тетерин замахнулся на должность мэра Иркутского района. Но затем отказался от участия в выборах, официально поддержав кандидата КПРФ, главу Ушаковского муниципального образования Александра Кузнецова. Молодой человек объяснил это тем, что он «реалист и прекрасно понимает, что у него нет ресурсов, чтобы победить на выборах, а находиться в списке кандидатов просто так желания нет». В мае 2016 года участвовал в досрочных выборах мэра Зимы. Доверие ему выразили лишь 28 человек. А вот 2017 у Валерия Тетерина был весьма насыщенным. Уже в качестве самовыдвиженца он пробовал пробиться на кресло депутата, но поменьше. Он подавал заявку на осенних довыборах в думу Иркутска, однако потом сам же и отказался от дальнейшего участия в процессе. Этой же осенью он был в числе кандидатов на выборах мэра Усолья-Сибирского от «Российского общенародного союза». Дошел до самого финала – дня голосования 10 сентября, - но с результатом в 110 народных голосов занял всего лишь седьмое из семи возможных мест. Параллельно с этим Валерий Тетерин вел предвыборную кампанию в Шелехове, где проходили выборы главы. В итоге представитель партии набрал 71 голос. В том же году, в марте, молодой человек участвовал в выборах главы Баклашей (Шелеховский район) от «Российского общенародного союза». По данным ГАС «Выборы», тогда он набрал всего шесть голосов избирателей. Среди тех, кому также не удалось набрать необходимого количества подписей избирателей, оказались и другие самовыдвиженцы: депутат Думы Мамонского муниципального образования Мария Игумнова (округ № 1), временно неработающий Дмитрий Пономаренко (округ № 3), генеральный директор ООО «Клиника «Белых» Ольга Дедова (округ № 5). Одномандатный избирательный округ № 6 потерял сразу двух кандидатов. Член партии «Российский общенародный союз» Валерий Курочкин также не справился с подписями. В отличие от него Людмиле Шульгиной («Гражданская Платформа») подписи собирать не пришлось, однако в установленный срок документы на регистрацию она не принесла, пояснили Телеинформу в Ангарской ТИК. Неожиданный провал настиг и двух действующих депутатов Законодательного собрания, которые, судя по всему, переоценили свои силы и возможности, решив баллотироваться по одномандатным округам самовыдвиженцами. При этом в текущий созыв они попали по партийным спискам. Эдуард Дикунов (округ № 2) собрал требующееся количество подписей, однако Иркутская городская территориальная избирательная комиссия № 2 отказала ему в регистрации: более 10% подписей оказались недостоверными. Парламентарий обратился за защитой в региональный суд, однако заключение ТИК признали законным. Решение Иркутского областного суда Эдуард Дикунов намерен обжаловать в Верховном суде. В этом составе регионального парламента он представлял «Гражданскую Платформу». Его товарищ по несчастью Дмитрий Ершов решил сохранить за собой кресло народного избранника, облюбовав одномандатный избирательный округ № 8. Но, к сожалению, тоже не смог преодолеть «подписной» барьер. Нужное количество подписей не смогли собрать самовыдвиженцы Игорь Лыков (округ № 8) и его коллега из «соседнего», девятого, округа, член партии «Казачья партия Российской Федерации» Игорь Жданов. Кроме того, Иркутский областной суд отменил регистрацию кандидата-самовыдвиженца по 18 одномандатному округу Марии Лазаревой. Она представила неполный пакет документов. К слову, работающие на нее по доверенности юристы до этого попытались опротестовать регистрацию практически всех кандидатов по округу, кроме своих клиенток Лазаревой и кандидата от «Гражданской платформы» Юлии Городовой. В том числе, в судебном заседании рассматривался их иск об отмене регистрации действующего вице-спикера Заксобрания Натальи Дикусаровой. Но им удалось доказать необоснованность регистрации только одного кандидата - Галины Янковской (Справедливая Россия). Ирония судьбы заключается в том, что саму Лазареву суд отстранил от выборов на том же основании, на котором ее юристы оспорили регистрацию Янковской – они обе не представили в установленном законом порядке документ о смене фамилии. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... выборы

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