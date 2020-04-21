Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев в марте 2020 года стал новичком медиарейтинга членов СовФеда

Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев в марте 2020 года вошел в ТОП-20 медиарейтинга членов Совета Федерации по версии Медиалогии.

По данным аналитиков, он занял 14-е место, его медиаиндекс составил 6403,1. Как сообщается, коммунист Вячеслав Мархаев отметился тем, что проголосовал против закона о внесении изменений в Конституцию РФ. Его соседями по рейтингу стали сенаторы Андрей Кутепов (Санкт-Петербург) и Елена Бибикова (Псковская область), занявшие 13-е и 15-е местасоответственно.

Лидеры медиарейтинга – председатель СовФеда Валентина Матвиенко и сенаторы от Красноярского и Пермского краев – Андрей Клишас и Алексей Пучков. В числе аутсайдеров ТОП-50 – Елена Мизулина (Омская область), Николай Федоров (Чувашия) и Константин Долгов (Мурманская область).