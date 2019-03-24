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25.03.2019

Сенсация в Усть-Илимске: победу на выборах мэра 24 марта одержала молодая домохозяйка из ЛДПР

Усть-Илимск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Сенсационными стали итоги выборов мэра города Усть-Илимска, прошедшие 24 марта. Победу на них одержала ставленница ЛДПР, молодая домохозяйка Анна Щекина, обошедшая главного претендента - единоросса, выходца из ФСБ, председателя думы Усть-Илимска Сергея Зацепина.

По данным Усть-Илимской ТИК, Анна Щекина получила 44,04% голосов, Сергей Зацепин – 37,30%. Другие участники гонки – Ирина Кондратьева ("Справедливая Россия") и Екатерина Сазонова ("Города России") – взяли 6,21% и 2,03% соответственно.

Выборы прошли при 32-процентной явке. 2165 бюллетеней для голосования были признаны недействительными, 18612 – действительны.

Напомним, досрочные выборы в Усть-Илимске были объявлены в связи с отставкой предыдущего градоначальника Вакиля Тулубаева. Его досрочный уход с поста был инициирован думой города Усть-Илимска.

Отказали в регистрации на досрочных выборах мэра экс-депутату Заксобрания Анатолию Дубасу от партии «Родина» и самовыдвиженцам Александру Бережному, Александру Климову, Артему Мокроусову, Евгению Савцову, Илье Синельщикову.

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