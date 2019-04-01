Сергей Левченко обратится с посланием к Законодательному собранию Приангарья 10 апреля

Иркутская область, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратится с ежегодным посланием к Законодательному собранию Приангарья 10 апреля.

Напомним, об этом сообщалось на последней сессии областного парламента.

Отметим, что на этот раз у депутатов не возникло претензий к главе региона перед посланием – в 2018 году его обязали перед выступлением в Музтеатре предварительно презентовать документ в зале заседаний ЗС. Причиной стало то, что проект послания не был заблаговременно представлен парламентариям.

Тогда в своем послании губернатор утверждал, что «экономика Иркутской области показала уверенный рост», а промышленность развивается, хотя угроза санкций над ней все же нависла. Он также пообещал безлимитный проезд для льготников в общественном транспорте, поручил своему правительству быть эффективнее. Тогда же глава региона официально анонсировал строительство «архитектурной жемчужины столицы нашего региона» в виде бенди-центра. Сергей Левченко заявлял, что правительство региона будет искать пути снижения стоимости нового жилья, и обещал навести порядок в лесной отрасли.

Еще годом ранее в послании губернатор обещал в течение года ликвидировать все стихийные свалки в регионе, а также «системно выращивать» малые технологические предприятия.