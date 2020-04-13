Сергею Шеверде предъявлено обвинение по делу о Туколони

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственными органами СКР завершено расследование уголовного дела в отношении экс-министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, его бывшего заместителя и еще двух фигурантов уголовного дела о масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике «Туколонь».

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий, частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 260 УК РФ – пособничество незаконной рубке лесных насаждений, части 5 статьи 33, статьей 262 УК РФ – пособничество нарушению режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов, частью 3 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений, статьей 262 УК РФ – нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

По данным следствия, экс-министр лесного комплекса Иркутской области, будучи осведомленным об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» в Казачинско-Ленском районе, в силу занимаемой должности принял активные меры к продолжению рубки лесных насаждений и нарушению режима заказника. В результате совместных преступных действий упомянутых людей была незаконно назначена, согласована и проведена сплошная санитарная рубка в заказнике.

Следователи СК России установили, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей.

По уголовному делу допрошено более 100 свидетелей и специалистов, проведено более 15 судебных экспертиз, в том числе эколого-оценочные, экологические, дендрохронологические экспертизы. Объем уголовного дела составил 84 тома.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в сентябре 2018 года. Сергею Шеверде, на тот момент занимавшему пост министра лесного комплекса региона, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. За этой казенной формулировкой прячется вопиющий факт разбазаривания одного из основных ресурсов Иркутской области – леса. Более того, реликтового леса. То есть фактически речь идет о том, что лицо, ответственное за сохранение вековых деревьев, завизировало их уничтожение.

Громкое задержание Сергея Шеверды прошло 6 июня 2019 года в Москве, куда чиновник отправился во время внезапного отпуска (видео задержания было обнародовано силовиками). Позже выяснилось, что «плановый отдых» случился аккурат в то время, когда СУ СКР по Иркутской области собиралось вызвать подследственного на очную ставку в рамках возбужденного ранее дела. В последний раз арест экс-министру продляли в декабре 2019 года.

В конце августа 2019 года на странице правительства Иркутской области в социальной сети «Фейсбук» появилось сообщение, что Сергей Шеверда «вынужден был написать заявление освободить его от занимаемой должности» министра лесного комплекса региона. В начале января 2020 года стало известно, что по решению суда отставка Сергея Шеверды переквалифицирована в «увольнение в связи с утратой доверия».