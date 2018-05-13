Сергей Брилка на четвертом месте в медиарейтинге глав законодательных органов РФ

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка – в лидерах медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ по итогам апреля 2018.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, спикер регионального парламента занял четвертое место, став при этом одним из двух представителей Сибирского Федерального округа в ТОП-20 данного рейтинга. На первом месте в апреле – глава Совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев, на втором – председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, третьим стал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Рейтинг подготовлен на основе базы СМИ системы «Медиалогия».