ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Политика
14.05.2018

Сергей Брилка на четвертом месте в медиарейтинге глав законодательных органов РФ

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка – в лидерах медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ по итогам апреля 2018.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, спикер регионального парламента занял четвертое место, став при этом одним из двух представителей Сибирского Федерального округа в ТОП-20 данного рейтинга. На первом месте в апреле – глава Совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев, на втором – председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, третьим стал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Рейтинг подготовлен на основе базы СМИ системы «Медиалогия».

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Подготовка к президентским выборам в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске