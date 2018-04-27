Сергей Брилка: направление работы ЗС Приангарья совпадает с вектором, обозначенным Владимиром Путиным

Иркутская область, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка 27 апреля, в день российского парламентаризма, принял участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба ЗС, мероприятие прошло в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. На заседании выступил президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Основными темами, обсуждавшимися на встрече, стали реализация послания президента, обеспечение населения качественными медицинскими услугами, цифровизация экономики, взаимодействие органов власти и общественности. Сергей Брилка, комментируя итоги заседания, отметил, что все озвученные темы очень актуальны для Иркутской области, и над каждым из озвученных вопросов в областном парламенте ведется масштабная работа. – В частности речь шла о проблеме оказания медицинской помощи в сельских территориях. Законодательное собрание Иркутской области уделяет решению этой проблемы большое внимание. Депутатам удалось добиться разработки отдельной подпрограммы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в рамках областной государственной программы развития здравоохранения. До этого строительство ФАПов осуществлялось за счет программы по развитию сельского хозяйства, и министерство сельского хозяйства РФ часто сокращало объемы планируемого софинансирования из федерального бюджета. В результате реализация программы пробуксовывала, – отметил Сергей Брилка. Теперь же, добавил он, ФАПы будут строиться по двум подпрограммам, и по новой подпрограмме финансирование будет осуществляться за счет областного бюджета. Также по решению Законодательного собрания в бюджете 2017 и 2018 годов были предусмотрены беспрецедентные средства на приобретение машин «скорой» помощи, чтобы обеспечить своевременную транспортировку пациентов, в первую очередь из отдаленных территорий. – Однако мы понимаем, что самой острой проблемой в медицине является нехватка кадров, в том числе фельдшеров. Поэтому теперь мы добиваемся разработки программы «Земский фельдшер», в рамках которой по аналогии с «Земским доктором» переехавшие работать в сельскую местность фельдшеры будут получать подъемные в размере 500 тысяч рублей, – рассказал Сергей Брилка. Развитие цифровой экономики также стало одной из центральных тем обсуждения на заседании. – Президент страны отметил необходимость разработки законодательства, нацеленного на развитие высоких технологий. В этом направлении предстоит еще много работы. Первым шагом стала цифровизация самого законотворческого процесса. В Законодательном собрании успешно внедрена система «Электронный парламент», которая позволяет любому желающему следить за законотворческим процессом в регионе, знакомиться с документами. В дальнейшем мы планируем подключить к этой системе и муниципальные представительные органы, – пояснил Сергей Брилка. Спикер ЗС обратил внимание на посыл Владимира Путина о необходимости встреч с населением для проведения просветительской работы и получения обратной связи. Сергей Брилка подчеркнул, что депутаты областного парламента не только проводят традиционные приемы населения, но и регулярно в составе депутатских делегаций выезжают в различные муниципальные образования Иркутской области, где в обязательном порядке проводят встречи с жителями, чтобы из первых рук получить информацию об имеющихся проблемах. Кроме того, в марте этого года областным парламентом впервые был организован конгресс национальных и общественных организаций, к участию в котором были привлечены самые активные члены общества, высказавшие свои предложения по улучшению качества жизни жителей региона. Результатом работы конгресса стало Общественное послание органам государственной власти Иркутской области по основным ориентирам развития региона на ближайшие пять лет. По мнению Сергея Брилки, необходимо обратить внимание на предложение Вячеслава Володина о создании в субъектах РФ рабочих групп по реализации послания президента страны. – Безусловно, послание – это руководство к действию не только для Федерального Собрания, но и для органов государственной власти субъектов. При этом для эффективного решения вопросов необходимо взаимодействие представительных и исполнительных органов, – отметил спикер Заксобрания Приангарья. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... владимир путин

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