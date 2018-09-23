Сергей Брилка: нашим оппонентам следует прекратить скандалить и начать работать

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» рассматривает возможность обратиться в суд по поводу высказываний депутатов областного парламента от КПРФ о подкупе и запугивании депутатов от малых партий при голосовании на первой сессии. На пресс-конференции по итогам выборов и первой сессии областного парламента депутаты Законодательного собрания от КПРФ заявили о подкупе и запугивании депутатов от парламентских партий при голосовании. Как отметил секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Брилка, представители КПРФ изначально заняли неконструктивную позицию и заявили публично, что планируют занять большинство руководящих должностей в ЗС. Когда они проиграли, то сразу начали говорить о каких-то провокациях, заявил он. – Это просто бред. Представители КПРФ изначально заняли неконструктивную позицию и заявили публично, что планируют занять большинство руководящих должностей в Законодательном собрании. Все эти обвинения абсолютно не соответствуют действительности. На сайте Законодательного собрания велась прямая трансляция заседания, и каждый мог в режиме онлайн увидеть процедуру выдвижения и голосования. Сейчас Иркутская область находится в новой политической ситуации, когда требуются взаимные договоренности, уступки. Итоги первой сессии доказали способность «Единой России» вступать в коалиционные соглашения, в то время как депутаты от КПРФ не идут ни на какие компромиссы и обсуждения. Более того, другие политические партии, которые являются полноправными участниками политического процесса, также получили негативные оценки. Эту свою неспособность договориться между собой наши оппоненты решили оправдать голословными обвинениями, используя этот нехитрый способ в своей информационной войне. Создается ощущение, что люди заточены не на решение вопросов избирателей, защиту интересов области, а на решение своих собственных вопросов с трудоустройством, заработной платой и прочих. Считаем, что сейчас депутатам от КПРФ следует прекратить заниматься политическими разборками и начать работать, делать то, что они обещали своим избирателям, – отметил Сергей Брилка. Напомним, председатель Законодательного собрания Иркутской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Брилка перед первой сессией областного парламента третьего созыва предложил собраться представителям всех фракций и обсудить будущую совместную работу. КПРФ на встречу не пришли. Также неоднократные попытки наладить конструктивный диалог с коммунистами были в ходе сессии. Однако от фракции КПРФ поступило только совершенно нерациональное требование прекратить сессию и перенести ее на следующий день. Кроме того, в ходе сессии фракция КПРФ выступала против назначения на должности не только представителей «Единой России», но других партий. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... выборы в заксобрание

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