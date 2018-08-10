Сергей Брилка занял первое место в медиарейтинге глав Заксобраний регионов России

Иркутская область, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка по итогам июля 2018 года занял первое место среди глав представительных органов регионов России.

Согласно подготовленному Медиалогией рейтингу, он в прошлом месяце поднялся на один пункт и сместил с первого места главу московской думы Алексея Шапошникова.

Наиболее примечательным для СМИ и, соответственно, медиарейтинга, в июле стало подведение Сергеем Брилкой итогов пяти лет работы Законодательного собрания региона. Также пресса сообщала, что Сергей Брилка прокомментировал идею создания скоростного трамвая или облегченного варианта метро в связи с возможностью появления агломерации в регионе.

Кроме того, запомнилось его выступление о том, что предприятиям обществ инвалидов в Иркутской области нужна поддержка в связи с повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Помимо этого, СМИ уделили внимание поздравлению Сергея Брилки жителей Зимы с открытием первого в России памятника поэту Евгению Евтушенко.