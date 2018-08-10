ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Политика
10.08.2018

Сергей Брилка занял первое место в медиарейтинге глав Заксобраний регионов России

Иркутская область, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка по итогам июля 2018 года занял первое место среди глав представительных органов регионов России.

Согласно подготовленному Медиалогией рейтингу, он в прошлом месяце поднялся на один пункт и сместил с первого места главу московской думы Алексея Шапошникова.

Наиболее примечательным для СМИ и, соответственно, медиарейтинга, в июле стало подведение Сергеем Брилкой итогов пяти лет работы Законодательного собрания региона. Также пресса сообщала, что Сергей Брилка прокомментировал идею создания скоростного трамвая или облегченного варианта метро в связи с возможностью появления агломерации в регионе.

Кроме того, запомнилось его выступление о том, что предприятиям обществ инвалидов в Иркутской области нужна поддержка в связи с повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Помимо этого, СМИ уделили внимание поздравлению Сергея Брилки жителей Зимы с открытием первого в России памятника поэту Евгению Евтушенко.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске