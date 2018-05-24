|Политика
|25.05.2018
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Сергей Левченко 28 мая придёт в «Клуб публичной политики»
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Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 28 мая откроет очередной сезон встреч «Клуба публичной политики» (КПП). Теперь они будут проходить в новом формате, сообщает пресс-служба КПП.
Встреча с губернатором области состоится в формате телепрограммы, которая в последующем будет транслироваться в эфире телеканала «Россия 24».
Гости с губернатором обсудят итоги его работы за 2,5 года на посту главы, прогнозы КПРФ на выборы в Заксобрание Иркутской области в 2018 году. Также в повестке встречи – вопросы экономики области, санкции против компании «Русал», туризм на Байкале, взаимодействие с МСУ.
Участниками встречи по традиции станут члены Клуба, общественники, журналисты и молодёжь.
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