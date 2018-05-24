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Политика
25.05.2018

Сергей Левченко 28 мая придёт в «Клуб публичной политики»

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 28 мая откроет очередной сезон встреч «Клуба публичной политики» (КПП). Теперь они будут проходить в новом формате, сообщает пресс-служба КПП.

Встреча с губернатором области состоится в формате телепрограммы, которая в последующем будет транслироваться в эфире телеканала «Россия 24».

Гости с губернатором обсудят итоги его работы за 2,5 года на посту главы, прогнозы КПРФ на выборы в Заксобрание Иркутской области в 2018 году. Также в повестке встречи –  вопросы экономики области, санкции против компании «Русал», туризм на Байкале, взаимодействие с МСУ.

Участниками встречи по традиции станут члены Клуба, общественники, журналисты и молодёжь.

КООРДИНАТЫ:

  • Встреча начнётся в 19:00 в Галерее Revoлюция по адресу Карла Маркса 40, 2 этаж.
  • Формат встречи – открытый.
  • Обязательна предварительная регистрация по номеру: +7 (950) 111-75-15.

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