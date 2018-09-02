Сергей Левченко: для Иркутской области недостаточно трёхлетнего планирования

Иркутская область, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Для такого большого региона, как Иркутская область, трёхлетнее планирование – слишком малый срок. «Пятилетки» более оптимальны и позволят более эффективно выстраивать стратегию развития как области в целом, так и для отдельных отраслей в частности. Об этом 2 сентября журналистам заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. – Все последние годы были попытки на уровне государства планировать на три года, но они были, к сожалению, неконкретными. Трёхлетний период планирования для региона, тем более, для такого большого как Иркутская область. Потому что даже сам период строительства объекта – это задумка, проектирование, согласование, потом само строительство требует как минимум трёх лет. То есть если ты начинаешь какой-то объект планировать, то его будешь строить за пределами этой трёхлетки, – прокомментировал губернатор идею перехода Иркутской области на пятилетнее планирование. При этом, говорит он, новые федеральные вводные по различным направлениям будут лишь дополнять эту работу, а те планы, которые задумывались два-три года назад, все равно будут выполняться. – То, что сейчас происходит в Иркутской области, для России на сегодня по-своему уникальное событие, потому что здесь не просто внедряется планирование, оно внедряется по новым современным принципам. Это не попытка вернуть старый советский госплан, это попытка создать что-то, что является адекватной современной формой планирования, – сказал журналистам директор института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Эксперт отметил, что при таком подходе необходимо думать, как сочетать плановые и рыночные элементы, как планирование может работать по оптимизации рынка и ликвидации рыночных провалов, как может работать общественный сектор, государственный сектор. – Пока это происходит в отдельной области и сейчас речь идёт о том, чтобы протестировать максимально эффективно те механизмы, которые, на мой взгляд, могут быть перспективными для России в целом, – считает Борис Кагарлицкий. По словам губернатора Иркутской области, на идею пятилетнего планирования позитивно откликнулись и муниципалитеты. Уже две территория изъявили желание быть пилотными в деле муниципальных планов – Бодайбо и Свирск. Также предполагается привлечь один из сельских районов. Если это будет жёсткое, чёткое планирование, то каждый житель района или города будет знать, что через год будет вот такой-то объект построен, ещё через два – другой, здесь будет дорога через год-через два. Таким образом, у человека, живущего у нас, появляется перспектива, он понимает, где и что будет развиваться, он и жизнь свою планирует в связи с этим, – говорит Сергей Левченко. – Бодайбо – это северный район и на его примере можно делать планы и для других территорий. Свирск – промышленный город, который неплохо развивается в последнее время и умеет использовать те планы, которые сочетаются с областными. Как отметил мэр Свирска Владимир Орноев, сегодняшнее состояние дел по формированию бюджетов и инвестиционной привлекательности не позволяет муниципалитетам строить планы более чем на год. При этом развитие любого региона – это, в первую очередь, развитие городов и районов. – Когда будет распланированная стратегия финансовых расходов, тогда будет чёткое понимание, куда нужно бежать, до какого объекта – школы, объекта коммунальной сферы и других. Самое главное, это даст качественный оттенок любому строительству и позволит как можно скорее создавать инвестиционную привлекательность. Ведь инвесторы, заходя на территорию, смотрят на то, готова ли она принимать инвестиции, – считает он. Отметим, 2 сентября в правительстве Иркутской области провели шестое заседание Государственного комитета по планированию социально-экономического развития региона (Госплана). Оно состоялось в рамках международной конференции с участием экспертов из ряда стран, где обсуждались форматы государственного планирования в зарубежных странах, особенности промышленной, социальной политики, политики по подготовке кадров. Как сообщил Сергей Левченко, Госплан должен быть представлен целиком к ноябрю 2018 года. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... бодайбо

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