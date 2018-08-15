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16.08.2018

Сергей Левченко инспектирует Ангарск

Ангарск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 16 августа находится в рабочей поездке в Ангарском городском округе. Он посетит ряд объектов и проведёт встречу с жителями, сообщат пресс-служба регионального правительства.

Первый объект – берегоукрепление реки Китой от микрорайона Старица до поселка Кирова для дальнейшего строительства набережной. Место планируется сделать «визитной карточкой» АГО, местом для массового отдыха жителей.

Сергей Левченко побывает на строительстве общеобразовательной школы на 33 класса с плавательным бассейном в 7 «А» микрорайоне Ангарска. Напомним, объект является долгостроем, начатым в 1992 году. В 2016 году строительство возобновлено. Объект планируется завершить в 2019 году.

Также губернатор ознакомится с ходом работ на строительстве общеобразовательной школы на 725 мест в микрорайоне Китой, которую планируют открыть 1 сентября. Здесь, помимо классов, проектом предусмотрены лабораторные кабинеты, два спортивных зала, столовая с отдельным входом, а также лифты для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. На прилегающем участке оборудована спортивная площадка с современным оборудованием.

В рамках рабочей поездки губернатор побывает в Центре молодежного инновационного творчества, а также в Ангарской городской больнице №1, где проведет встречу с коллективом.

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