Сергей Левченко: на уровне президента и правительства России были решены 90% моих просьб

Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Около 90% просьб губернатора Иркутской области Сергея Левченко по проблемным вопросам в регионе были решены на уровне президента и правительства России. Об этом глава Приангарья заявил 29 ноября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса».

– На всех тех встречах, которые проходили за эти четыре года, и оценка была, и критика была, и решение вопросов, с которыми я обращался, были. Я думаю, что процентов 90 просьб, с которыми я обращался, решались и на уровне президента, и на уровне правительства. Здесь у меня особых проблем нет, – сказал Сергей Левченко.

Он также прокомментировал критику, которая в последнее время появляется на федеральных каналах в отношении как его самого, так и правительства Иркутской области.

– Если я, по вашему мнению, из-за этого должен изменять свою позицию, то вы ошибаетесь. Дело даже не во мне, а в жителях Иркутской области, которые выбор сделали и думаю, что им навязывать такие вещи нельзя, это очень опасно, – считает Сергей Левченко.

Напомним, на встрече в Клубе публичной политики 23 октября Сергей Левченко заявил о намерении идти на второй срок и «готов к давлению соперников». Между тем, некоторые участники политического процесса заявляют, что пока что давление на оппонентов оказывает, скорее, сам глава региона. Кроме того, иркутское областное отделение КПРФ, которое возглавляет губернатор, на третьем пленуме приняло решение по укреплению партийной организации и подготовке к губернаторским выборам 2020 года. Иркутские эксперты уже поделились оценками по этому поводу.