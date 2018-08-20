Сергей Левченко находится с рабочей поездкой в Братском районе

Братский район, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 21 августа с рабочим визитом находится в Братском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В посёлке Зяба глава региона побывает в газовой котельной, находящейся в распоряжении районного коммунального управления, чтобы проинспектировать ход подготовки к предстоящему отопительному сезону. В этом же населенном пункте Сергей Левченко посетит социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. О передовом опыте многопрофильного агропромышленного комплекса губернатору расскажут на примере работы АО «Гелиос» в Братске.

Также Сергей Левченко проведет выездное совещание Государственного комитета по планированию социально-экономического развития Иркутской области. Такие выездные совещания Госкомиссии уже прошли в Усолье-Сибирском и поселке Усть-Ордынском. Главная цель мероприятий – получить на местах предложения для включения в Первый Пятилетний план развития Приангарья, реализацию которого намечено начать со следующего года.

Завершится рабочая программа встречей с жителями Братска.