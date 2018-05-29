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30.05.2018

Сергей Левченко находится с рабочей поездкой в Качугском районе

Качугский район, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 30 мая находится с рабочей поездкой в Качугском районе.

Как сообщает пресс-служба регправительства, в селе Анга глава региона оценит качество завершенного строительства спортивного зала местной школы. Также будет решаться вопрос о проектировании и либо строительстве, либо капитальном ремонте помещения пищеблока этого образовательного учреждения. Также губернатор посетит объекты культурно-просветительского центра имени святителя Иннокентия (Вениаминова).

В поселке Качуг Сергей Левченко тоже посетит местную школу №1, здание которой требуется реконструировать или строить взамен новое. Кроме того, в райцентре глава региона проведет встречу с жителями поселка. Затем он намерен ознакомиться с технологией изготовления древесного угля на «Лесной технологической компании».

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