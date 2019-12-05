Сергей Левченко находится в Братском районе с рабочей поездкой

Братский район, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 6 декабря находится в Братском районе с рабочей поездкой. Он планирует посетить село Покосное и Вихоревку, сообщает пресс-служба главы региона.

В Покосном сейчас заканчивается строительство общеобразовательной школы на 352 места. Ее начали возводить в 2017 году.

Также Сергей Левченко осмотрит объекты инженерной инфраструктуры – водонапорную башню в Покосном, где сейчас завершаются пусконаладочные работы, и котельную «Водогрейная» в Вихоревке.

Кроме того, в программе визита – посещение деревообрабатывающего предприятия по безотходной технологии с комплексным использованием сырья и получением продукции, пользующейся повышенным спросом на внешнем и внутреннем рынке. Основан завод в апреле 2009 года.

В рамках визита Сергей Левченко также встретится с жителями Братского района.