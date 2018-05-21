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22.05.2018

Сергей Левченко находится в рабочей поездке в Боханском районе

Боханский район, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня, 22 мая, находится в рабочей поездке в Боханском районе.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, глава Приангарья посетит молочную ферму, построенную в рамках реализации инвестиционного проекта по направлению «Развитие молочного животноводства». Ферму возвели на молочном комплексе ОАО «Иркутский масложиркомбинат» в селе Олонки.

Также губернатор посетит нескольких крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), в том числе Вячеслава Лизина, где реализуется инвестиционный проект по направлению «Производство зерна». В прошлом году хозяйство приняло участие в программе по вводу в оборот неиспользованной пашни. Напомним, поручение разработать в области механизмы по стимулированию работы по вводу в оборот залежных земель в прошлом году минсельхозу региона дал Сергей Левченко.

Глава региона ознакомится с модернизацией производственной базы по направлению молочно-мясного скотоводства фермерского хозяйства Дмитрия Пашкова. В деревне Морозова губернатор посетит ферму Ивана Григорьева. В 2016 году глава КФХ стал победителем конкурсного отбора в рамках областной программы развития семейных молочных ферм.

В ходе рабочей поездки Сергей Левченко осмотрит в поселке Бохан строительную площадку многоквартирного дома для работников ОГБУЗ «Боханская районная больница», ознакомится с ходом посевной кампании в районе и проведет совещание, на котором будут рассмотрены вопросы развития отрасли молочного животноводства и создания условий для переработки.

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