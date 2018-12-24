Аларский район, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко находится в рабочей поездке в Усть-Ордынском Бурятском округе. В посёлке Кутулик Аларского района 25 декабря под председательством главы региона состоится Совет по делам УОБО.

В повестке два вопроса – социально-экономическое развитие Аларского района и развитие животноводства в Усть-Ордынском Бурятском округе как традиционной формы хозяйствования.

До начала основного мероприятия Сергей Левченко примет участие в открытии Дома культуры в посёлке Забитуй. Строительство объекта началось в марте 2017 года. Для этого в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы было направлено более 80 млн рублей. Местное софинансирование составило порядка 4 млн рублей.

В селе Могоенок губернатор посетит МБОУ «Могоеновская средняя общеобразовательная школа», в которой обучаются 104 ребенка, и МКДОУ «Могоеновский детский сад», который посещают 29 воспитанников.

Кирпичное здание школы было введено в эксплуатацию в 1969 году, с тех пор капитальный ремонт не проводился. Фундамент с северной стороны разрушается, на стенах имеются трещины, есть прогибы пола и балок потолочного перекрытия. Помещение библиотеки находится в аварийном состоянии, столовая на 50 мест располагается в отдельно стоящем здании, нет актового зала.

Одноэтажное деревянное здание детского сада построено в 1976 году, износ составляет 55%. Учитывая это, в селе Могоенок требуется строительство школы-детского сада на 169 мест. Под строительство выделен земельный участок площадью 15,6 тысяч квадратных метров, предварительная стоимость строительства составляет 400 млн рублей.

Также Сергей Левченко осмотрит молочно-товарную ферму ООО «Нива» в деревне Маломолево. Предприятие занимается производством молока, животноводством, выращиванием и переработкой кормовых культур, рапса, производством муки и выпечкой хлеба.

В 2019 году здесь планируется запуск убойного цеха. Уже построено здание, закуплено и установлено необходимое оборудование.