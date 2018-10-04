Сергей Левченко обещал последствия для членов федерального парламента от Приангарья, голосовавших за пенсионную реформу

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал голосование членов Совета Федерации и Государственной Думы от Иркутской области по вопросу повышения пенсионного возраста. По его словам, последствия для этих людей неизбежны. Об этом он заявил 5 октября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса-2018».

– Я думаю, они (последствия – прим. ред.) будут, но в отдаленном будущем. Это касается и сенаторов, и депутатов Госдумы. Если они не понимают, что они голосуют вопреки абсолютному большинству людей как на территории Иркутской области, так и страны, то последствия обязательно наступят. Мало того, они уже начали наступать. Давайте обратимся к результатам выборов, прошедших в стране 9 сентября. Вот вам и последствия, – добавил глава региона.

Напомним, в Госдуму летом внесли законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. Начало повышения намечено на 2019 год. При этом в конце августа 2018 года президент РФ Владимир Путин высказал собственные предложения относительно этой реформы. Так, вместо увеличения пенсионного возраста для женщин до 63 лет он предложил увеличить его только до 60 лет.​ Кроме того, право на досрочный выход на пенсию в зависимости от количества детей, согласно инициативе главы государства, получат многодетные матери. Госдума приняла закон, глава государства 3 октября его подписал.