Сергей Левченко остаётся в аутсайдерах рейтинга влияния губернаторов

Иркутская область, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Иркутской области Сергей Левченко по итогам февраля несколько улучшил свои позиции в рейтинге влияния глав субъектов РФ Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), но по-прежнему остаётся в числе аутсайдеров.

В феврале Сергей Левченко занял 79 место против 83 в январе. Из губернаторов сибирских регионов положение хуже у главы республики Алтай Александра Бердникова, председателя правительства республики Тыва Шолбана Кара-оол и главы Бурятии Алексея Цыденова.

По мнению аналитиков, в феврале послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию оставалось ключевым событием месяца, способным повлиять на политическую повестку и внутриэлитные отношения в регионах.

– Во-первых, приоритеты в социальной сфере, заданные президентом, могут серьёзно повлиять на повестку региональных избирательных кампаний 2019 года. С одной стороны, такая диспозиция может дополнительно усилить лоббистские возможности идущих на выбор глав регионов, добивающихся получения дополнительного федерального финансирования на социальные проекты. С другой – приоритеты, обозначенные Кремлём, потребуют от региональных властей максимально оперативной реакции на сюжеты с негативным резонансом в социальной сфере. Это может повлиять в том числе на кадровую политику глав регионов и способствовать появлению дополнительных критериев отбора для высокопоставленных чиновников в социальной сфере. Дополнительное значение будут приобретать навыки по взаимодействию с медиа-средой и выстраиванию эффективной коммуникации с гражданами, – отмечают эксперты.

Кроме того, заявление президента о необходимости пересмотра критериев уголовного преследования предпринимателей может быть с оптимизмом воспринято представителями региональных элит, в том числе находящихся в сложных отношениях с губернаторами своих субъектов РФ.

В-третьих, многие темы, поднятые президентом в рамках послания, предполагают серьезное антикоррупционное сопровождение и становятся поводами для проверок региональных и муниципальных администраций. Правительство Иркутской области, напомним, рьяно включилось в эту работу. На этой почве не обошлось без конфликтов, как в Иркутске, где областные власти требуют отправить в отставку двух депутатов думы, так, например, и в Иркутском районе, а также в Усть-Илимске. При этом против самого главы последовали материалы, уличающие его в том же самом нарушении.

В-четвёртых, президент вновь акцентировал внимание на развитии сельских территорий. На этом фоне возрастает влияние Министерства сельского хозяйства, взаимодействие с которым может стать дополнительной выигрышной темой для губернаторов, идущих на выборы. В-пятых, ставя вопрос о необходимости эффективного контроля за реализацией инициатив президента, в том числе нацпроектов, «Единая Россия» обращается к теме, способной усилить её влияние на региональную политику.

Важным для региональной политики фактором стало и утверждение Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года. Стоит отметить особую роль, отводимую в рамках стратегии геостратегическим территориям – прежде всего арктическим и дальневосточным. Ряд проектов, затрагивающих такие территории, обсуждались и на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. Стоит в очередной раз подчеркнуть, что такое внимание означает и особый уровень ответственности чиновников соответствующих субъектов РФ и внимания к их деятельности со стороны федеральных проверяющих органов.

Значимыми факторами, влиявшими на позиции глав регионов в феврале 2019 года, остаются договоренности о реализации крупных инфраструктурных проектов (в том числе в сфере развития портового хозяйства), планы, касающиеся территорий опережающего развития, федеральная поддержка формирования туристических кластеров, а также запрос на выстраивание губернаторами и их командами эффективно работающих каналов коммуникации между властью и обществом.

Напомним, по итогам декабря 2018 года после «истории с медведем» Сергей Левченко спустился сразу на 22 пункта этого рейтинга, заняв в нем самую последнюю строчку. Напомним, кадры, где запечатлено, как губернатор убивает спящего в берлоге медведя, попали в Сеть еще осенью 2018 года, тогда же была проведена прокурорская проверка, а материалы направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Однако широкий резонанс на федеральном ТВ он обрел только в конце года. В итоге стало известно, что уголовное дело по факту незаконной охоты возбудило ГУ МВД по Иркутской области. В КПРФ проанализировали, как федеральные каналы освещали тему охоты на медведя, в которой участвовал Сергей Левченко, и заявили, что против него развернули информационную войну. Об этом сообщалось на сайте ЦК партии. В интернете на эту тему развернулась «война петиций» – за отставку губернатора и в его поддержку.