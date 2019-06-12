Сергей Левченко по итогам мая опустился вниз на шесть пунктов в медиарейтинге глав регионов РФ

Иркутская область, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко опустился на шесть пунктов вниз в медиарейтинге глав субъектов РФ по итогам мая. В результате он занял 32 место.

Такие данные приводят аналитики «Медиалогии». Также они сообщают, что среди глав регионов СФО Сергей Левченко в мае опустился вниз на один пункт, заняв четвертое место в списке.