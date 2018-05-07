Пресс-служба регправительства: Сергей Левченко примет участие в инаугурации президента Владимира Путина

Москва, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 7 мая примет участие в инаугурации избранного президента России Владимира Путина. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– Инаугурация будет происходить сегодня и, конечно, губернатор примет в ней участие, – заверили в пресс-службе.

Торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента Российской Федерации начнётся в 17.00 по иркутскому времени. Она будет проходить в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Напомним, президентские выборы в России прошли 18 марта 2018 года. Владимир Путин получил 76,69% голосов избирателей при явке 67,5%.