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18.05.2018

Сергей Левченко сохранил место в ТОП-5 медиарейтинга глав сибирских регионов

Иркутская область, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам апреля 2018 года сохранил пятое место в медиарейтинге глав субъектов СФО, сообщает «Медиалогия». Медиаиндекс главы Приангарья составил 16917,3.

Также сохранил четвертое место в апреле глава Бурятии Алексей Цыденов. В первую тройку вошли врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, а также главы Новосибирской и Омской областей – Андрей Травников и Александр Бурков соответственно. Аутсайдер списка – глава Алтая Александр Бердников.

В общем рейтинге глав субъектов СФО Сергей Левченко прибавил в апреле три пункта, переместившись на 35-е место.

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