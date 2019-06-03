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Политика
03.06.2019

Сергей Левченко судится с прокурором Иркутской области Александром Ворониным

Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска отклонил иск губернатора Иркутской области Сергея Левченко к прокурору Иркутской области Александру Воронину. Глава региона требовал признать незаконным представление о нарушениях  в сфере инвестиционного развития области, несмотря на их устранение, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Речь идёт о представлении прокурора, вынесенном 15 марта 2019 года по результатам проверки работы региональных органов государственной власти в инвестиционной сфере, в том числе при реализации инвестиционных проектов «Индустриальный парк «Байкальский» и ООО «АкваСиб».

– Несмотря на принятые губернатором региона действия по устранению выявленных прокурором нарушений, меры прокурорского реагирования были обжалованы в суде, – говорят в прокуратуре Иркутской области. – Требования прокурора к губернатору региона признаны судом обоснованными.

Кроме этого, сейчас губернатор в Кировском районном суде Иркутска обжалует ещё два представления прокурора области. В их числе представление, внесённое прокуратурой 19 февраля 2019 года по результатам проверки соблюдения законодательства об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Наряду с недостаточностью объема финансирования из областного бюджета, снижением показателей подпрограммы по обеспечению жильем детей-сирот (14 тысяч человек), были вскрыты факты неэффективного расходования бюджетных средств, несвоевременного заселения жилых помещений.

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