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09.01.2019

Сергей Левченко теряет позиции в рейтинге влияния губернаторов

Иркутская область, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко к концу 2018 года потерял несколько позиций в рейтинге влияния глав регионов РФ.

К таким выводам пришли аналитики, подготовившие рейтинг влияния глав для Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) за ноябрь 2018 года.

Авторы рейтинга отмечают, что губернатор Приангарья сместился в этот период с 57-го на 63-е место. При этом он остается в группе глав со средним влиянием (классифицируются группы по «очень сильному», «сильному» и «среднему» влиянию).

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