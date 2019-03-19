Сергей Левченко требует отставки мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова

Ангарск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил заявление в думу Ангарского городского округа об удалении мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова в отставку. Причиной решения стали допущенные главой Ангарского городского округа нарушения коррупционного законодательства, сообщает пресс-служба губернатора.

Пресс-служба напоминает, что в декабре 2018 года состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. На повестку заседания были вынесены результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова. В ходе рассмотрения материалов установлены факты предоставления главой округа недостоверных и неполных сведений, а также выявлен конфликт интересов, подразумевающий личную заинтересованность мэра при исполнении им должностных обязанностей.

– В справке о доходах супруги он не указал сведения о полученных доходах и объектах недвижимого имущества. Кроме того, не указано участие мэра в качестве соучредителя некоммерческой организации – фонда. В рамках ситуации, связанной с конфликтом интересов, в ходе проверки было установлено, что администрацией Ангарского городского округа заключен ряд муниципальных контрактов с фирмами, фактически подконтрольными мэру. Доверительным управляющим этих фирм является сын Сергея Петрова, – отмечается в официальном пресс-релизе Серого дома.

В результате обсуждения и открытого голосования комиссией признано наличие фактов, свидетельствующих о нарушениях мэром Ангарского городского округа требований федерального законодательства о противодействии коррупции.

Напомним, Сергей Петров занял пост мэра во время выборов в 2015 году. Единоросса тогда поддержали 70,53% или более 30 тысяч избирателей. Его оппонент – выдвиженец КПРФ Сергей Бренюк – оказался на втором месте с большим отрывом – за него отдали голоса лишь 4 тысячи 983 человека.

Отметим, требование отставки Сергея Петрова может стать самым громким результатом работы губернаторской антикоррупционной комиссии. По итогам её выводов Сергей Левченко в 2018 году потребовал досрочного прекращения полномочий восьми депутатов дум муниципальных образований и отставки двух глав МО Иркутской области. В этом году губернатор направил те же требования в адрес думы Иркутска в отношении депутатов Григория Резникова и Александра Панько. Иркутские депутаты отказались отправлять в отставку своих коллег, поскольку регламент думы требует предоставления документов, которые подтверждают нарушения. Думе Иркутска пригрозили за это судом. Кроме того, дума Уриковского муниципального образования на заседании 25 января 2019 года отказалась отправлять главу МО Андрея Побережного в отставку по требованию губернатора. Таким же путём пошла дума Усть-Илимска. Дело дошло до суда, который лишь частично удовлетворил иск губернатора и оставил мандат депутату Эдуарду Перекопному.

Между тем, 20 марта на сессии Заксобрания Иркутской области в первом чтении был принят законопроект, которым комиссия по координации антикоррупционной работы в Иркутской области исключается из числа структур, участвующих в рассмотрении результатов проверок достоверности деклараций о доходах муниципальных служащих и депутатов. Участие комиссии в рассмотрении губернатором результатов таких проверок действующим законодательством не предусмотрено. Согласно статье 4 закона Иркутской области проверка сведений осуществляется уполномоченным органом по решению губернатора области.

Стоит отметить, что и самого Сергея Левченко недавно уличили в возможном нарушении антикоррупционного законодательства. В частности, СМИ рассказали о неучтённой недвижимости губернатора Иркутской области. Редакция газеты «Восточно-Сибирская правда» публично обратилась к прокурору Иркутской области Александру Воронину с просьбой провести проверку в отношении незадекларированной губернатором собственности. Речь идёт об участке площадью 25 соток по Байкальскому тракту в посёлке Ново-Разводная, на котором располагается трёхэтажный дом, гостевой дом и строение для персонала.

Кроме того, выяснилось, что фирма «Звезда», которая выиграв самый крупный в Иркутской области подряд, провалила работы по замене лифтов в рамках капремонта, является афиллированной семье губернатора. Единственным учредителем «Звезды» c 2017 года является Андрей Ядришников. Он также известен как юрист отделения КПРФ по Иркутской области и как начальник юридического отдела ЗАО «Стальконструкция». Это предприятие в регионе также скандально известное. Возглавляет «Стальконструкцию» Андрей Левченко, который проходит главным фигурантом дела о невыплате зарплаты работникам предприятия и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. При этом гендиректор стройкомпании, сын губернатора региона, официально считается самым бедным депутатом областного Заксобрания: по итогам 2017 года он заработал, согласно декларации, только 359,8 тысячи рублей.

Информация о ещё более тесных связях «Звезды» с семьёй Левченко всплыла на сессии Заксобрания 19 февраля. Как оказалось, в «Звезде» работает помощник главы КПРФ в областном парламенте Андрея Левченко Виктор Обозов.