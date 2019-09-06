Сергей Левченко в августе прибавил несколько пунктов в рейтинге влияния губернаторов, но остался в аутсайдерах

Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам августа 2019 года занял 81-е место в рейтинге влияния глав субъектов РФ по версии Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В июле этого года он занимал в этом списке предпоследнее 84-е место.

Из глав сибирских регионов ближе всех к губернатору Приангарья находятся председатели правительства республик Тыва и Хакасия, которые на этот раз заняли два последних места в рейтинге. Немного обогнал Сергея Левченко глава Бурятии Алексей Цыденов, занявший в августе 77-е место.

По словам экспертов АПЭК, одной из наиболее значимых тенденций региональной политики в августе по-прежнему оставалось интенсивное прямое участие федеральных властей в решении проблем субъектов Федерации. Наиболее обсуждаемым в этом смысле стало внимание Владимира Путина к ситуации в Тулуне – он снова посетил Иркутскую область и в начале сентября. Такая региональная стратегия Кремля в ближайшей перспективе может стать фактором нового роста поддержки федеральных властей и перезагрузки «путинского большинства» – конечно, при условии предложения властями позитивной социальной повестки.