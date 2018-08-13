|Политика
|14.08.2018
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Сергей Левченко в июле на девятом месте в рейтинге соцмедиа глав регионов РФ
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Иркутская область, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в июле впервые вошел в ТОП-20 медиарейтинга обсуждаемости в социальных сетях, заняв в нем сразу девятое место.
Как сообщает Медиалогия, поводом для активного обсуждения главы Приангарья в соцсетях стало его выступление против пенсионной реформы.
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