Сергей Левченко выступит с посланием перед парламентариями Приангарья 10 апреля

Иркутская область, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 10 апреля 2019 года выступит перед депутатами Законодательного собрания региона с ежегодным посланием о положении дел в Приангарье и основных направлениях госполитики.

Мероприятие пройдет в рамках второго дня 12-й сессии ЗС в иркутском областном музыкальном театре имени Загурского. Информация об этом была озвучена в первый ее день, 20 марта. До того момента в работе сессии объявлен перерыв.