ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Политика
21.03.2019

Сергей Левченко выступит с посланием перед парламентариями Приангарья 10 апреля

Иркутская область, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 10 апреля 2019 года выступит перед депутатами Законодательного собрания региона с ежегодным посланием о положении дел в Приангарье и основных направлениях госполитики.

Мероприятие пройдет в рамках второго дня 12-й сессии ЗС в иркутском областном музыкальном театре имени Загурского. Информация об этом была озвучена в первый ее день, 20 марта. До того момента в работе сессии объявлен перерыв.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске