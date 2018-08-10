Сергей Левченко заявил о старте первой «иркутской пятилетки» с 2019 года

Иркутская область, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Первый пятилетний план развития Иркутской области намерены принять в октябре-ноябре 2018 года. Ввести в действие его планируется с 1 января 2019 года, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на первом выездном заседании комитета по госпланированию при губернаторе. Текст выступления главы региона размещён на сайте облправительства.

– Сразу скажу, и хочу настроить всех присутствующих – речь идет не о какой-то истории на злобу дня, а о долгосрочной политике Иркутской области. Первый пятилетний план будет действовать до 2023 года, он будет исключительно прагматичным, конкретным, реализуемым и охватит все территории нашего региона. По ходу реализации плана мы уже в 2019 году начнем формировать задачи на следующие периоды. Так что предлагаю всем засучить рукава и приготовиться к большой и долгой государственной работе, – заявил Сергей Левченко.

При этом, отметил он, «иркутская пятилетка» не должна и не может быть только инициативой со стороны области. Региону необходима обратная связь от каждого муниципального образования, от общественных организаций и жителей. Также Сергей Левченко отметил, что «Госплан – это народный план на перспективу».

Пятилетний план, говорит Сергей Левченко, будет включать в себя несколько позиций. Во-первых, это контрольные целевые показатели, рассчитанные на каждый год и в целом на пять лет, по развитию промышленности, сельского хозяйства, торговли, малого предпринимательства, по уровню и качеству жизни людей, состоянию социальной инфраструктуры. Следующая часть плана – финансовый механизм.

– Думаю, нам надо будет подумать над составлением, помимо трехлетнего бюджета, развернутого пятилетнего бюджетного плана. Попрошу министерство финансов Иркутской области совместно с министерством экономического развития и отраслевыми министерствами представить на этот счет свои предложения, – говорит губернатор.

Ещё одна часть плана – свод государственных программ, которые нужно будет скорректировать по срокам и кругу задач, исходя из поставленных плановых целей.

– Эту работу нам надо провести максимально оперативно, так как принятие бюджета на 2019 год уже не за горами, а план мы запускаем со следующего года. Прошу министерства максимально активно включиться и дать предложения уже в ближайший месяц, – заявил глава региона.

Помимо корректировки госпрограмм понадобится пакет нормативно-правовых актов, дорожных карт, которые зафиксируют технологию достижения контрольных целевых показателей. Некоторые из таких актов власти уже готовят, остальные надо будет принять до конца года.

– В итоге пятилетний план будет представлять собой стратегический документ, содержащий вышеперечисленные параметры и алгоритмы. Формат его принятия мы определим в ближайшее время, – подытожил Сергей Левченко.

Напомним, ранее Сергей Левченко говорил, что комитет по планированию позволит таким образом организовать работу, что можно будет отследить эффективность реализации новых проектов. По его мнению, задачи «пятилеток» – это воссоздание дееспособного государства, которое служило бы интересам всех слоёв населения. Базовыми принципами областной «пятилетки», по словам губернатора, должны стать принципы защищённости, справедливости и развития.