Сергей Миронов: новое ЗС Приангарья будет пятифракционным

Иркутская область, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Новый состав Законодательного собрания Иркутской области, скорее всего, будет пятифракционным. Об этом 23 августа в Иркутске заявил лидер партии «Справедливая Россия», глава одноименной фракции в Госдуме РФ Сергей Миронов.

Напомним, в текущем созыве областного парламента фракция «Справедливая Россия» не представлена. При этом лидер регионального отделения партии Лариса Егорова убеждена, что такая ситуация связана с уходом перед теми выборами предыдущего лидера их фракции в ЗС Владимира Матиенко в «Гражданскую платформу».

– В нынешней политической ситуации серьезную роль сыграл проект закона о пенсионной реформе, из-за которого рейтинг «Единой России» резко упал, – говорит Сергей Миронов. – Так что сейчас то, что ЗС Иркутской области окажется пятифракционным – вполне вероятно, особенно с учетом того, что здесь губернатор от КПРФ, которая также не поддерживает этот закон.

Лидер «Справедливой России» назвал этот законопроект «аморальным»:

– Особенно циничен он по отношению к женщинам – увеличение пенсионного возраста на восемь лет звучит как «слишком долго живете».

При этом политик подчеркнул, что сейчас «нет никаких объективных политических, экономических и социальных предпосылок для проведения такой реформы». Он отметил, что растущие мировые цены на нефть свидетельствуют о прямо противоположной ситуации.

Главный справоросс считает, что решаясь на такую реформу, российские власти рассчитывали на поддержку нынешних пенсионеров, так как законопроект позиционировался как ориентированный именно на них.

– Но эти люди живут не в безвоздушном пространстве. Они поняли, каким негативным закон окажется для их близких, и активно выступили против его принятия. В результате по всем проводимым сейчас соцопросам против пенсионной реформы выступает около 90% населения страны. К оставшимся 10%, в основном, относятся совсем молодые люди – младше 35 лет, – рассказал Сергей Миронов.

Он также подчеркнул, что не верит в то, что обсуждающийся сейчас референдум по этому вопросу будет проведен. И даже вмешательство президента РФ может привести лишь к смягчению некоторых пунктов, но не к отмене планирующейся реформы.