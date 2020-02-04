Сергей Шишкин: «Конституция – это сублимат общественного сознания, с ее текстом шутить нельзя»

Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать мнения региональных экспертов о поправках в Конституцию России, которые в своём послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Своей точкой зрения поделился доктор юридических наук, профессор права Сергей Шишкин.

Сергей Шишкин в целом положительно отозвался о «ремонте Конституции РФ», сделав акцент на том, что пора исключить из нее возможность занимать должность президента более двух сроков. Как известно, сейчас один и тот же человек не может стать главой государства более двух раз подряд, что позволило Владимиру Путину избраться в третий и четвертый после перерыва. Предлагаемые поправки исключат такую лазейку – один и тот же человек сможет лишь дважды возглавить страну.

Эксперт опровергает мнение, транслируемое многими СМИ, что поправки вносятся впопыхах. Уже 12 апреля по всей стране должно пройти голосование по изменениям в Конституцию, следовательно, на оттачивание формулировок остается чуть больше двух месяцев. Сергей Шишкин уверен, что этого времени достаточно.

– Чтобы написать Конституцию в 1993 году, понадобился практически год. В апреле появился проект, потом прошло конституционное совещание, разные события вроде стрельбы по Белому Дому, а 12 декабря главный документ страны приняли. В нашем случае мы имеем дело со смысловыми правками, касающимися отдельных сторон, фрагментов конституционных институтов. Так как речь не идет о цельном полотне, вставить новые пазлы в готовый текст – это скорее техническая работа, нежели смысловая. Поэтому времени достаточно, – отметил Сергей Шишкин.

Профессор права делает акцент на том, что если отбросить рабочий шум, то в сухом остатке получится, что 20 страниц поправок уже переданы в Государственную Думу и прошли первое чтение. Точно также пройдет и второе, и третье, а потом состоится народное голосование, которое не имеет большого юридического смысла.

– Некоторые телеграм-каналы называют внесение поправок спешкой, которая началась после того, как Владимира Путина осмотрели врачи и выявили какие-то заболевания. Я не склонен к конспирологическим теориям, поэтому подчеркиваю – времени достаточно, – добавил Сергей Шишкин.

Тем более, что к предлагаемым изменениями приложила руку помощник президента, начальник Государственно-правового управления президента Лариса Брычёва. По мнению Сергея Шишкина, она очень профессиональный человек, а значит, ляпов с поправками не будет.

– Я уже говорил, что Конституция – не проходной двор и не стоит туда лазить по пустякам. Ее нельзя переписывать так, как кому-то хочется. И это уже показал пример, когда на каждой сессии Верховный Совет Российской Федерации вносил свои правки и, влезая в полномочия президента, увеличивал полномочия себе. Это привело практически к порогу гражданской войны. Трогать текст чревато. Сейчас мы понимаем, что за 25 лет что-то накопилось и это что-то мы увидели на 20 страницах президентского текста. Владимир Путин мотивировал каждую из тем, которую предложил отремонтировать, – подчеркнул эксперт.

Негативно Сергей Шишкин охарактеризовал вмешательство общества в этот процесс. Он заметил, что размывать пятно дискуссии, тем самым уходя от предметики и фантазируя на тему конституционных экзерсисов, недопустимо. И в первую очередь это касается таких примеров, как предложение известного журналиста Виталия Третьякова включить в преамбулу Конституции гоголевский пассаж о птице-тройке. Или мнение Патриарха Кирилла о том, что в Конституции нужно упомянуть Бога.

– Уход от предметики – это всегда огромный риск. С моей точки зрения, пятно дискуссий не должно расплываться. Это – сублимат общественного договора, общественного спокойствия и общественного сознания. Вот что такое Конституция. С ее текстом шутить нельзя, ошибки могут стоить дорого, – отметил профессор права.

Свою оценку дал эксперт поправке, которая усилит Государственный Совет – орган, который до настоящего момента мало себя проявлял.

– В демократическом государстве есть классическая формула о системе сдержек и противовесов. Есть разделение труда по поводу осуществления госфункций, а есть сдерживающая система. Один властный институт сдерживает и уравновешивает другой, чтобы не было выпуклости и акцентов. Дисбаланс – всегда опасность, ведущая к узурпации. У нас в стране, несмотря на то, что Путин говорит о президентской республике, республика суперпрезидентская. Фигура президента выведена за классическую схемы разделения властей. В нынешней России президент – арбитр над системой, он – гарант баланса. В этой связи появление Госсовета с предполагаемым председательством в нем Владимира Путина – это разгрузка идеи суперпрезидентской республики. Это – возвращение к классике. Поэтому появление Госсовета я не вижу как форму диффузии классической системы разделения властей. Другой вопрос – надо компетенционно посмотреть и сбалансировать отношения между Государственной Думой, Советом Федерации и Госсоветом. Это будет разделение труда и ни в коем случае не нарушение системы сдержек и противовесов, – отметил Сергей Шишкин.

Важный момент, на котором настаивает эксперт – Иркутской области необходимо поработать над поправками в Конституцию.

– Я уже выразил это мнение в своем телеграм-канале и повторю вновь – в регионе необходимо создать рабочую группу под руководством Игоря Кобзева, чтобы сформулировать областные интересы и направить их в федеральный центр. У нас они есть в части обсуждения водораздела полномочий органов государственной власти и местного самоуправления. Также мне кажется, что можно развить тему, связанную с суверенитетом. Эти предложения должны быть направлены в рабочую группу, которая создана на уровне федерации, – резюмировал Сергей Шишкин.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ РФ:

О приоритете Конституции Российской Федерации над международными договорами. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории Российской Федерации только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции Российской Федерации. Ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для председателя правительства, министров и глав федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей. Усилить взаимодействие между государственными и муниципальными органами власти. Закрепить в Конституции статус и роль Государственного совета. Дать право Государственной думе утверждать председателя правительства, а также по его представлению всех его заместителей и федеральных министров. Назначать руководителей всех силовых ведомств и региональных прокуроров президентом по итогам консультаций с Советом Федерации. Изменить требования к президенту: он должен проживать на территории России не менее 25 лет (сейчас не менее десяти лет), не должен быть обладателем иностранного гражданства или вида на жительство не только на момент выборов, но и ранее. Также предлагается убрать из Конституции норму: «Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд». Из этого пункта уберут слово «подряд». Дать право Конституционному суду по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания. Дать Совету Федерации по представлению президента полномочия отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, и при невозможности сохранения статуса судьи. Закрепить регулярную индексацию пенсий.

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