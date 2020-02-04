|Политика
|05.02.2020
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Сергей Шишкин: «Конституция – это сублимат общественного сознания, с ее текстом шутить нельзя»
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Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать мнения региональных экспертов о поправках в Конституцию России, которые в своём послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Своей точкой зрения поделился доктор юридических наук, профессор права Сергей Шишкин.
Сергей Шишкин в целом положительно отозвался о «ремонте Конституции РФ», сделав акцент на том, что пора исключить из нее возможность занимать должность президента более двух сроков. Как известно, сейчас один и тот же человек не может стать главой государства более двух раз подряд, что позволило Владимиру Путину избраться в третий и четвертый после перерыва. Предлагаемые поправки исключат такую лазейку – один и тот же человек сможет лишь дважды возглавить страну.
Эксперт опровергает мнение, транслируемое многими СМИ, что поправки вносятся впопыхах. Уже 12 апреля по всей стране должно пройти голосование по изменениям в Конституцию, следовательно, на оттачивание формулировок остается чуть больше двух месяцев. Сергей Шишкин уверен, что этого времени достаточно.
– Чтобы написать Конституцию в 1993 году, понадобился практически год. В апреле появился проект, потом прошло конституционное совещание, разные события вроде стрельбы по Белому Дому, а 12 декабря главный документ страны приняли. В нашем случае мы имеем дело со смысловыми правками, касающимися отдельных сторон, фрагментов конституционных институтов. Так как речь не идет о цельном полотне, вставить новые пазлы в готовый текст – это скорее техническая работа, нежели смысловая. Поэтому времени достаточно, – отметил Сергей Шишкин.
Профессор права делает акцент на том, что если отбросить рабочий шум, то в сухом остатке получится, что 20 страниц поправок уже переданы в Государственную Думу и прошли первое чтение. Точно также пройдет и второе, и третье, а потом состоится народное голосование, которое не имеет большого юридического смысла.
– Некоторые телеграм-каналы называют внесение поправок спешкой, которая началась после того, как Владимира Путина осмотрели врачи и выявили какие-то заболевания. Я не склонен к конспирологическим теориям, поэтому подчеркиваю – времени достаточно, – добавил Сергей Шишкин.
Тем более, что к предлагаемым изменениями приложила руку помощник президента, начальник Государственно-правового управления президента Лариса Брычёва. По мнению Сергея Шишкина, она очень профессиональный человек, а значит, ляпов с поправками не будет.
– Я уже говорил, что Конституция – не проходной двор и не стоит туда лазить по пустякам. Ее нельзя переписывать так, как кому-то хочется. И это уже показал пример, когда на каждой сессии Верховный Совет Российской Федерации вносил свои правки и, влезая в полномочия президента, увеличивал полномочия себе. Это привело практически к порогу гражданской войны. Трогать текст чревато. Сейчас мы понимаем, что за 25 лет что-то накопилось и это что-то мы увидели на 20 страницах президентского текста. Владимир Путин мотивировал каждую из тем, которую предложил отремонтировать, – подчеркнул эксперт.
Негативно Сергей Шишкин охарактеризовал вмешательство общества в этот процесс. Он заметил, что размывать пятно дискуссии, тем самым уходя от предметики и фантазируя на тему конституционных экзерсисов, недопустимо. И в первую очередь это касается таких примеров, как предложение известного журналиста Виталия Третьякова включить в преамбулу Конституции гоголевский пассаж о птице-тройке. Или мнение Патриарха Кирилла о том, что в Конституции нужно упомянуть Бога.
– Уход от предметики – это всегда огромный риск. С моей точки зрения, пятно дискуссий не должно расплываться. Это – сублимат общественного договора, общественного спокойствия и общественного сознания. Вот что такое Конституция. С ее текстом шутить нельзя, ошибки могут стоить дорого, – отметил профессор права.
Свою оценку дал эксперт поправке, которая усилит Государственный Совет – орган, который до настоящего момента мало себя проявлял.
– В демократическом государстве есть классическая формула о системе сдержек и противовесов. Есть разделение труда по поводу осуществления госфункций, а есть сдерживающая система. Один властный институт сдерживает и уравновешивает другой, чтобы не было выпуклости и акцентов. Дисбаланс – всегда опасность, ведущая к узурпации. У нас в стране, несмотря на то, что Путин говорит о президентской республике, республика суперпрезидентская. Фигура президента выведена за классическую схемы разделения властей. В нынешней России президент – арбитр над системой, он – гарант баланса. В этой связи появление Госсовета с предполагаемым председательством в нем Владимира Путина – это разгрузка идеи суперпрезидентской республики. Это – возвращение к классике. Поэтому появление Госсовета я не вижу как форму диффузии классической системы разделения властей. Другой вопрос – надо компетенционно посмотреть и сбалансировать отношения между Государственной Думой, Советом Федерации и Госсоветом. Это будет разделение труда и ни в коем случае не нарушение системы сдержек и противовесов, – отметил Сергей Шишкин.
Важный момент, на котором настаивает эксперт – Иркутской области необходимо поработать над поправками в Конституцию.
– Я уже выразил это мнение в
ПЕРЕЧЕНЬ ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ РФ:
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