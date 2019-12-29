Сергей Шмидт – об итогах 2019 года в Иркутской области: славный год для учебников истории

Иркутская область, Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить читателей с экспертными мнениями о самых значимых событиях в жизни Иркутской области за 2019 год. Своим взглядом на итоги года в регионе поделился политолог и публицист Сергей Шмидт. – У меня нет никаких сомнений в том, что трагическое наводнение в Тулунском и ряде других районов Иркутской области, а также смена областного руководства стали главными событиями, которые из 2019 года перекочуют в будущие учебники областной истории. Ну а что еще может составить этому конкуренцию? Разве что конфликт между обновленной думой Иркутска, с одной стороны, и мэрией, с другой. Последнее, бесспорно, актуально и значимо для иркутян сейчас, но вот насчет попадания в учебники я лично уже не уверен, – отметил он. Говоря о наводнении, Сергей Шмидт выразил надежду, что главным позитивным итогом года стало то, что, раз уж такая трагедия случилась, ее последствия к концу года по большей части преодолены. – Вижу в этом заслугу администрации [Сергея] Левченко и самого бывшего иркутского губернатора, ну и, конечно, связываю надежды на то, что с помощью личной энергии, профессионализма и опыта врио губернатора Игоря Кобзева дело удастся довести до конца, – отметил эксперт. Также, по мнению Сергея Шмидта, 2019-й стал годом настоящей информационной войны с Сергеем Левченко. – Мне до сих пор кажется, что вплоть до самого недавнего времени Сергей Георгиевич не осознавал реальных масштабов нависшей над ним опасности. Это было видно по качеству ответного информационного сопротивления. До ноября, быть может, до октября оно хромало на обе ноги. Меня не оставляет ощущение, что бывшим губернатором владело чувство этакой безнаказанности, сформированное его триумфальной победой в 2015 году. От людей из его окружения я знаю, что в Сером доме доминировала уверенность в том, что «народного губернатора» никто не тронет, дабы не подпитывать протестных настроений в области. Иначе невозможно объяснить, почему бывшая правящая династия собственными руками создавала информационные поводы для своих врагов – вспомнить только историю с фирмой «Звезда», – отмечает Сергей Шмидт. По его словам, ставка в «губернаторской защите» почему-то делалась на фейсбучных ботов, на анонимные телеграм-каналы и на столь же анонимные ролики против спикера ЗС Иркутской области Сергея Сокола. Только в октябре-ноябре 2019 года, отмечает политолог, появились более или менее грамотно выстроенные линии информационной обороны – на телеканале «Аист» и в подконтрольных губернатору СМИ. – Но, видимо, было уже поздно. День конституции в 2019-м году – день отставки Левченко и назначения врио губернатора Кобзева – иркутяне запомнят надолго. Отставка состоялась, причем в наиболее репутационно-неблагоприятном для Сергея Левченко формате – заявление по собственному желанию. Для пусть системного, но оппозиционного политика, явно претендующего на федеральный масштаб влияния, было бы «героичнее» сопротивляться до конца, не бояться довести дело до отставки «по утрате президентского доверия». Если Сергею Георгиевичу и были представлены в администрации президента какие-то серьезные аргументы для написания заявления, то почти убежден, что в их основе лежала созданная собственными руками фактура. Те объяснения отставки, что бывший губернатор озвучил на прощальной пресс-конференции, я назвал бы типичным демагогическим лукавством, непонятно на какой уровень аудитории рассчитанным, – считает эксперт. Что касается Иркутска, то, по мнению Сергея Шмидта, несмотря на то, что мэрии не удалось реализовать замысел создания в городской думе убедительной группы поддерживающих мэра Дмитрия Бердникова депутатов, несмотря на «бюджетный конфликт» с уже не просто неконтролируемой, а практически оппозиционной городской думой, 2019 год стал для мэра Бердникова и его администрации, быть может, самым ярким и результативным годом. Политолог уверен, что будь в городе прямые выборы, у Дмитрия Бердникова есть немало того, чем можно отчитаться перед избирателями: развязаны многие давние проблемные узлы городской жизни. – Бывший ЦПКиО из бессмысленной, запущенной территории преобразился в полноценное общественное пространство, в основе которого очень тактично положили такую тонкую тему как гражданская память. И даже тему покаяния современных иркутян за разрушенные ветрами отечественной истории могилы предков. Почти до совершенства доведены пространства на островах Юность и Конный. Школа №19 теперь славится во всей стране своим уникальным планетарием. Запущен новый троллейбусный маршрут – новые маршруты общественного транспорта в урбанистике считаются одним из главных показателей эффективности работы городских властей, – отметил Сергей Шмидт. – Не знаю, как там дальше сложится политическая судьба Дмитрия Бердникова – на отсутствие врагов ему жаловаться не приходится, плюс сторонники прямых выборов учудили такой закон для избрания мэра, что просто непонятно, что нас всех ждет. Однако готов признать, что достижениями 2019 года мэр Бердников себя, по сути, обессмертил. Сразу несколько ярких страниц в историю города было вписано в уходящем году, и это действительно очень хорошие страницы. Это плоды непростой работы, которыми будут пользоваться многие поколения иркутян. На этом фоне меркнут попавшие в публичное пространство проблемы с МУПами, центральным рынком и так далее. Мне кажется, это легко констатирует любой человек, признающий наличие названных и других проблем, но финансово или психологически не втянутый в противостояние Бердникову, стремящийся сохранять трезвость и нейтральность суждений, – подытожил Сергей Шмидт. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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