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14.05.2018

Сергей Сокол 15 мая приезжает в Иркутск для подачи документов на праймериз "Единой России" к выборам в Заксобрание

Иркутск, 14.05.18 (ИА "Телеинформ"), - Бывший вице-губернатор Иркутской области Сергей Сокол 15 мая приедет в Иркутск, чтобы подать документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» к выборам в Законодательное собрание региона. Об этом Телеинформу сообщил советник губернатора Сергея Левченко Сергей Шишкин, ссылаясь на информацию, полученную от самого Сокола.

Напомним, о том, что бывший вице-губернатор намерен принять участие в праймериз, стало известно пару дней назад. Выборы в региональный парламент будут проходить в сентябре 2018 года, а предварительное голосование для определения своих кандидатов в облпарламент единороссы проведут 3 июня 2018 года.

СПРАВКА:

Сергей Сокол в 2008-2009 годах был первым заместителем, а затем и.о. губернатора Иркутской области после гибели губернатора Игоря Есиповского. В июле 2015 года избран председателем Совета директоров АО «ОПК "ОБОРОНПРОМ"». В 2016 году баллотировался в Государственную Думу от Красноярского края.

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