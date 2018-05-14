Сергей Сокол подал документы на праймериз «Единой России» для выборов в Заксобрании Иркутской области

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Бывший вице-губернатор Иркутской области, советник гендиректора по развитию «Ростеха» Сергей Сокол 15 мая подал документы для участия во внутрипартийном голосовании «Единой России» для дальнейшего выдвижения в Законодательное собрание региона.

Он намерен баллотироваться по Иркутской региональной группе №3.

– Это округ вокруг Иркутского авиазавода. Я думаю, что это предсказуемо. Здесь мы будем работать вместе с Александром Вепревым (глава завода и депутат ЗС Иркутской области второго созыва – прим. ред.), – рассказал политик журналистам. – Кроме того, мы будем работать не только используя потенциал завода, но у нас есть люди, которые очень много вложили души в этот район. Это, конечно, депутат Госдумы РФ Алексей Красноштанов.

Бывший вице-губернатор Иркутской области также прокомментировал своё решение участвовать в выборах именно в Приангарье.

– Я люблю Иркутскую область, мне очень нравится здесь работать, нравится сюда приезжать, я всегда хотел быть ближе к этим прекрасным территориям. Мне кажется, лучше и более интересной территории у нас в стране найти сложно. Особенно учитывая близость Байкала. Любой человек в мире знает, что это уникальное озеро, которое является резервом и в отношении пресной воды, и экологии. Это место силы, где надо побывать хоть раз в жизни, – сказал он.

Сергей Сокол также добавил, что со времён его политической деятельности в регионе у него остались некоторые дела, которые необходимо доделать. Иркутская область – регион с огромным потенциалом, который ещё недостаточно оценён по достоинству, считает он.

– Мы сделаем всё, чтобы развивать здесь промышленность, использовать потенциал корпорации «Ростех» и других серьёзных предприятий и корпораций, которые работают здесь, чтобы активизировать индустриальную мощь без ущерба для экологии. Это позволит по максимуму работать на благо экономики области, – поделился планами Сергей Сокол.

Он также сказал, что предстоящая деятельность будет многогранной. Но в приоритете его работы будет возрождение промышленных предприятий на тех площадках, которые сейчас пустуют. Это позволит показать инвесторам, что в Иркутскую область можно заходить, можно сюда вкладывать деньги, которые создают добавочный продукт и будут отбиваться.

Сергей Сокол также отметил, что в случае избрания в Законодательное собрание Иркутской области, он переедет в Иркутск.

Информация о намерении ставленника «Ростеха» Сергея Сокола баллотироваться в областной парламент по списку «Единой России» стала сюрпризом – для кого-то неприятным, для кого-то – забавным, поскольку смешала все карты по раскладу сил на этих выборах. Политнаблюдатели уже поделились с Телеинформом своими соображениями на этот счёт.

Выборы в региональный парламент, напомним, будут проходить в сентябре 2018 года, а предварительное голосования проведут 3 июня 2018 года.